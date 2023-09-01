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台中9條主要河川水質監測 上半年無嚴重污染

中央社／ 台中1日電

台中市環保局今天公布台中市9條主要河川上半年檢測結果，包括旱溪、大里溪、筏子溪等污染指數顯示無嚴重污染程度，多數測站污染程度相較去年同期，並沒有惡化情形。

環保局公布，台中市9條主要河川包括旱溪、大里溪、筏子溪、食水嵙溪、頭汴坑溪、草湖溪、大肚溪中科放流口、大安溪中科放流口及大甲溪出海口的檢測結果，上半年河川污染指數（RPI）無嚴重污染程度。

環保局表示，在9條主要河川、21條區域排水設置49處水質監測站，每月會監測水溫、pH、導電度、溶氧、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、氨氮、總磷共10個項目，在每一季的時候會再增加總氮、硝酸鹽氮、重金屬（鉻、六價鉻、鎳、銅、鉛、鎘、鋅、錳）等共10個項目。

想要查看河川檢測資訊的市民，環保局指出，可透過台中市環境保護局網站的選單點選「環境品質監測」─「環境水體監測」─「河川水質資訊」查詢，即可掌握中市河川、區域排水目前最新公布水質資料情形，也可知道歷史水質監測資料。

台中市環保局長陳宏益表示，環保局每月不間斷監測河川、區域排水水質逾13年，為建立水環境長期水質背景資料，提供每個污染防治政策的驗證與推行依據，期望透過河川水質監測結果公開透明，建立市民對保護水資源的關注，打造清澈乾淨的河川及更優質的水環境。

水質 台中市 指數

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