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彰化畜產嘉年華羊肉免費吃 還有阿振肉包大胃王比賽
彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，舉辦彰化畜產嘉年華畜產派對慶300系列活動，9月10日開始至10月中旬四大主題活動輪番上陣，
彰化縣長王惠美表示，彰化是全國重要畜產大縣，不僅雞鴨飼養數占全國4分之1，生產的雞及雞蛋為全國第一，每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，生乳及羊肉產量也是全國第一，毛豬飼養量是全國第3，推廣彰化畜牧舉辦畜產派對慶300系列活動。
活動9月10日「2023彰化禽品節」在員林市圓林園滯洪池生態公園打頭陣，9月17日在溪州公園舉辦「彰化羊肉節」，近期啟用15.5公里的糖鐵國家綠道自行車道，串聯溪湖、溪州兩大羊肉爐聖地，被外界稱為羊肉爐大道，可規劃糖鐵綠道單車旅行，當天9點到12點只要騎車至指定路線及地點，就能在溪州公園免費品嘗羊肉料理、台糖冰棒及獲得限量紀念品。
9月24日在鹿港體育場舉辦「2023彰化豚肉節」；10月14、15日在彰化縣立體育場紅磚區壓軸登場的是「彰化乳牛節」；這次畜產嘉年華還有烤全雞戶外野餐、阿振肉包大胃王趣味競賽等。
農業部畜產試驗所北區分所長蕭振文表示，彰化在地生產的不僅品質好、安全衛生又可靠，畜產農友都非常辛苦飼養更高品質的畜產品，呼籲大家全力支持購買彰化生產最優質的畜產品。
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