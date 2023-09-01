彰化畜產嘉年華羊肉免費吃 還有阿振肉包大胃王比賽

彰化縣為畜牧業大縣，是全國畜禽產品重要的產地，彰化縣政府為推廣彰化在地優質畜禽產品，舉辦彰化畜產嘉年華畜產派對慶300系列活動，9月10日開始至10月中旬四大主題活動輪番上陣，

彰化縣長王惠美表示，彰化是全國重要畜產大縣，不僅雞鴨飼養數占全國4分之1，生產的雞及雞蛋為全國第一，每2顆雞蛋就有1顆來自彰化，生乳及羊肉產量也是全國第一，毛豬飼養量是全國第3，推廣彰化畜牧舉辦畜產派對慶300系列活動。

活動9月10日「2023彰化禽品節」在員林市圓林園滯洪池生態公園打頭陣，9月17日在溪州公園舉辦「彰化羊肉節」，近期啟用15.5公里的糖鐵國家綠道自行車道，串聯溪湖、溪州兩大羊肉爐聖地，被外界稱為羊肉爐大道，可規劃糖鐵綠道單車旅行，當天9點到12點只要騎車至指定路線及地點，就能在溪州公園免費品嘗羊肉料理、台糖冰棒及獲得限量紀念品。

9月24日在鹿港體育場舉辦「2023彰化豚肉節」；10月14、15日在彰化縣立體育場紅磚區壓軸登場的是「彰化乳牛節」；這次畜產嘉年華還有烤全雞戶外野餐、阿振肉包大胃王趣味競賽等。