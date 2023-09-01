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海葵逼台 南投仁愛災區土石流警戒值調降為250毫米
海葵颱風逐漸逼近台灣，農業部水土保持署嚴密監控各地降雨和土石流防災警訊，南投縣仁愛鄉因卡努風災重創，土石流警戒基準值由300毫米降為250毫米，並因應強降雨，動態調整監控機制，提醒土石流警戒區居民及早應變。
農村水保署表示，已安排土石流防災專員協助地方進行雨量觀測，若達警戒值，將以電話、傳真及簡訊通知地方政府，也透過災防告警細胞廣播通知當地民眾，並將警戒情形公布於農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網(https://246.ardswc.gov.tw)及永續水土保育臉書粉絲專頁，供民眾隨時查詢。
仁愛鄉因卡努颱風爆發嚴重土石流更需注意，請居民檢視住處擋土牆及排水溝，嚴防豪雨災害，土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區居民應配合地方政府，早點疏散至安全避難處所。
南投縣長許淑華也提醒仁愛鄉民加強防災，包括廬山等地規畫好災害撤離路線。許淑華說，經過卡努颱風，民眾警覺心提高許多，但還是要注意災變的可能性，只要一發布警戒，請民眾配合撤離。
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