通勤月票上路帶動運量 中捷8月運量再創歷史新高

台中市通勤月票上路後，帶動台中捷運運量。台中捷運公司統計，8月運量114萬人次，日均運量3.6萬人次，均創通車以來最高紀錄。開學後學生族群回流，預期將再推升運量，中捷今日起加密平日班距，尖峰時段為6分鐘，離峰時段為9分鐘，提供旅客便捷的服務。

中捷公司指出，7月通勤月票上路，適逢暑假開始，加上受5月10日吊臂掉落中捷軌道意外事故，影響乘客搭乘意願，但是7月運量仍提升，日均運量3萬5018人次，月運量108萬5562人次，比上月增加11%；8月日均運量3萬6877人次，月運量達114萬3199人次，成為通車以來最高紀錄。

中捷公司表示，台中市通勤月票是全國最便宜的方案，7月上路後，捷運定期票使用人次顯著成長，7月共24萬6151使用人次，8月在中捷舉辦「懂搭，懂懂搭」活動，持通勤月票搭中捷，有機會抽中大獎，以及交通局與科博館合辦的「威利在哪裡？博物館大揭祕」活動下，定期票增加至28萬2841人次，較7月成長14.9%，占整體運量則達24.7%，顯示定期票使用者已成為中捷穩定且忠實的旅客。

中捷公司說，學生一向是捷運的重要客群，捷運儼然成為沿線學校的校車，開學後學生加入搭乘行列，預期9月整體運量及定期票運量均將成長。為因應開學人潮，今天起加密平日班距，尖峰時段為6分鐘，離峰時段為9分鐘。