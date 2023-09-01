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治山道猴...學者建議139線縮彎道做柔性護欄 被疑「打造完美賽道？」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化139線車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂，彰化縣警局昨再度找來專家學者到139線會勘。圖／彰化縣警局提供
彰化139線車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂，彰化縣警局昨再度找來專家學者到139線會勘。圖／彰化縣警局提供

彰化139線車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車禍超過千件，共添了15條冤魂，彰化縣警局昨再度找來專家學者到139線會勘，逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢提出，水泥護欄改成柔性護欄、彎道寬度縮減等解方，但有縣府官員認為，「是要為飆車族打造完美賽道嗎？」

縣警局交通隊長李四川與縣府交通處，與公務處等單位共10多人到139線會勘，洪百賢指出，139線的問題主要是駕駛操控不當導致事故發生，要設法降低事故傷害。

交通處人員建議，採用區間測速等科技執法來遏止飆車或壓車，但139沿線叉路太多，且設置經費高，因此僅作參考；139線沿線風景優美，有許多店家，路邊臨時停車產生的交通潛在危險也不能忽略。

洪百賢當場開出「藥方」指出，現在路邊的水泥護欄可以更改成鋼板式、滾筒式，或像橡膠輪胎式護欄；中央分隔島加設大型交通桿；沿線反光標誌一致性，也就是取消中央處的貓眼，避免車胎輾壓摔車；彎道路寬縮減。他表示沿線約4、5處彎道，路寬縮減可以減低壓車過彎行為及車速放慢。

不過就有熟悉139線的縣府官員表示，目前使用滾筒式護欄的地方都屬於公路，139線以生態環境優美著稱，可能不太適合，加上滾筒式價格高昂，一米就大約要4萬以上，若要普設成本相當高。

官員也認為，學者提出「保護」駕駛的想法恐怕是打造一個更完善的賽道，讓更多人趨之若鶩，且想飆車、壓車的駕駛，彎道路寬再怎樣縮減恐怕也阻止不了。縣府工務處則指出，針對139線道路問題持續規劃標誌標線的改善，對於學者的建議會再評估。

山道猴子 車禍 飆車族

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