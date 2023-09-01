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影／跟36年前自己一起播氣象 盧秀燕羞喊：不敢看

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
今天是記者節，台中市長盧秀燕今在臉書秀出播報氣象的影片，與36年前的自己同步播報氣象，盧秀燕忍不住羞喊「有看過秀燕播報的請舉手！我自己都不敢看！」圖／擷取自盧秀燕臉書
今天是記者節，台中市長盧秀燕今在臉書秀出播報氣象的影片，與36年前的自己同步播報氣象，盧秀燕忍不住羞喊「有看過秀燕播報的請舉手！我自己都不敢看！」圖／擷取自盧秀燕臉書

今天是記者節，台中市長盧秀燕曾是新聞主播，盧秀燕今在臉書秀出播報氣象的影片，與36年前的自己同步播報氣象，盧秀燕忍不住羞喊「有看過秀燕播報的請舉手！我自己都不敢看！」粉絲則狂喊「哇塞！我連續播放5次」、「太可愛了啦」。

盧秀燕從政前在電視台擁有豐富的資歷，尤其在晚間新聞擔任氣象主播期間，以甜美兼具沉穩的形象打響知名度。

盧秀燕今在臉書秀出一段影片，影片中，以觀眾熟悉的電視氣象播報片頭開場，緊接著2023年的盧市長與1987年的盧主播共同播報氣象，時而同步、時而交錯，令人彷彿有著穿越時空的錯覺。

盧秀燕在影片中說，各位觀眾朋友午安，今天台中市除了山區下點零星的小雨之外，其他地區都是風和日暖的好天氣，整體來說台中市無論天氣型態、氣溫或者濕度都很適中，使得各項慶典活動都能順利進行。影片最後，盧秀燕不忘祝大家記者節快樂，俏皮結尾。

盧秀燕指出，一年一度的91記者節，回味起當年的記者生活，想不到一轉眼都30多年了，時間過得可真快。

盧秀燕最後不忘叮嚀，祝福所有記者朋友們，上山下海別忘了保重身體，獨家誠可貴，健康價更高。

盧秀燕 主播

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