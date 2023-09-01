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石岡熱氣球嘉年華今登場 6對新人幸福起飛

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛。圖／台中市警察局東勢分局提供

一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛，現場上百位民眾也給予祝福，晨曦劃破天際，山城美景一覽無遺，石岡小鎮幸福破表。

「2023 石岡熱氣球嘉年華」今早由台中市副市長王育敏主持活動，今起至3日止在土牛運動公園內熱鬧舉辦。東勢警分局表示，首日活動在平日，清晨交通狀況豐勢路順暢沒有塞車，活動會場約湧入700多人，現場有6對新人參與活動、熱氣球拍攝婚紗照。

石岡區公所規劃9月2、3日中午至下午3點，加碼大型風箏秀，2日晚間還有600秒的璀璨煙火秀及音樂晚會，3日閉幕式光雕秀登場，日夜都精彩。

東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為9月1日(周五)凌晨4時至晚上8時、9月2日(周六)凌晨2時至晚上10時、9月3日(周日)凌晨2時至晚上8時，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。

交通疏導規劃如下：

1、由國道四號下東勢端左轉豐勢路後直行→於豐勢路與明德路口左行豐勢路→於石岡水壩管理中心停車場→搭乘免費接駁車前往會場→沿線停靠石岡區公所、情人木橋、抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

2、由苗栗縣卓蘭鎮→經過卓蘭大橋→沿東蘭路直行→於東關路左轉→直行東關路後→第3個路口右轉下東勢河濱公園停車場→搭乘免費接駁車前往會場→抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

3、自駕車輛停放於東勢客家文化園區、東勢立體綜合停車場→於東勢總站搭乘豐原客運至「下土牛」站：90、90延、206、206延、207、207 繞、208、209、153、153副、153區、153延、850、865。請使用台中市公車動態資訊網查詢，抵達土牛國小下車→徒步國校巷進入會場。

一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，讓純樸的石岡小鎮熱鬧滾滾。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，讓純樸的石岡小鎮熱鬧滾滾。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，讓純樸的石岡小鎮熱鬧滾滾。圖／台中市警察局東勢分局提供
一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，讓純樸的石岡小鎮熱鬧滾滾。圖／台中市警察局東勢分局提供

熱氣球嘉年華 客家文化

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