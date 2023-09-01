石岡熱氣球嘉年華今登場 6對新人幸福起飛

一年一度石岡熱氣球嘉年華今登場，為期3天，今晨市府邀請6對新婚佳偶登上熱氣球，象徵幸福起飛，現場上百位民眾也給予祝福，晨曦劃破天際，山城美景一覽無遺，石岡小鎮幸福破表。

「2023 石岡熱氣球嘉年華」今早由台中市副市長王育敏主持活動，今起至3日止在土牛運動公園內熱鬧舉辦。東勢警分局表示，首日活動在平日，清晨交通狀況豐勢路順暢沒有塞車，活動會場約湧入700多人，現場有6對新人參與活動、熱氣球拍攝婚紗照。

石岡區公所規劃9月2、3日中午至下午3點，加碼大型風箏秀，2日晚間還有600秒的璀璨煙火秀及音樂晚會，3日閉幕式光雕秀登場，日夜都精彩。

東勢警分局規劃交通疏導措施，疏導日期、時段為9月1日(周五)凌晨4時至晚上8時、9月2日(周六)凌晨2時至晚上10時、9月3日(周日)凌晨2時至晚上8時，呼籲參加的民眾多利用大眾運輸工具前往會場。