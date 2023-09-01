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南投埔里茭白筍田省電 化作紫紅燈海

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣推動節能計畫，農民把茭白筍光照的燈源改為紫紅光波的LED燈，可節省電費，打造成紫紅色夢幻燈海。圖／南投縣政府提供
南投縣推動節能計畫，農民把茭白筍光照的燈源改為紫紅光波的LED燈，可節省電費，打造成紫紅色夢幻燈海。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮為全國最大茭白筍產地，農民使用高壓鈉燈光照調解產能，電費高昂又衍生光害。縣府與暨南大學合作，輔導農友改用LED燈，去年省電17.8萬度，省下6、7成電費，紫紅色夢幻光照讓茭白筍田充滿浪漫氣氛，成為打卡熱點。

縣府推廣產業節能，昨舉辦「LED燈照茭白筍田」節電計畫成果發表，縣府秘書長洪瑞智頒發210萬元獎勵金給農友，分享茭白筍田節能減碳成果。

埔里鎮陳姓農友說，過去茭白筍採用高壓鈉燈光照，電費負擔沉重，更衍生光害，影響環境生態；埔里鎮蔬菜產銷班第46班提計畫，把高壓鈉燈汰換成省電、適合植物生長的紫紅光波LED燈，耗能從450瓦降為80瓦，有效節省6、7成電費，夜間燈照對環境影響降低，周邊的國道六號交流道夜間交通更安全。

南投縣建設處表示，LED燈光照種植效能高，2年來規畫2處示範區，共有20公頃、51名農友參與，去年節電11.1萬度，今年節電17.8萬度，更有效降低光害，茭白筍收成也不減量。

暨南大學應用化學系教授郭明裕說，縣府提供獎勵措施，讓農民更願意汰換燈具，減輕夜間燈照對環境影響，紫紅色的夢幻燈光，也讓茭白筍田成為打卡熱點。

洪瑞智說，淨零減碳從產業做起，去年推出節能獎勵金後，今年參與農民增加35人，面積增加10公頃，汰換300盞高壓鈉燈。建設處表示，節能計畫將擴大到觀光、農業產業，藉獎勵金鼓勵激發創意，兼顧產業與國際淨零趨勢。

埔里 農民 節電 減碳

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