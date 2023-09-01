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國民黨中市黨部產權 收歸「市有」

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
國民黨台中市黨部被認定為「不當黨產」，市府前天將建物、土地登記為「市有」。記者陳秋雲／攝影
國民黨台中市黨部被認定為「不當黨產」，市府前天將建物、土地登記為「市有」。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市黨部位於西屯區大隆路的建物、土地，被行政院黨產會認定為「政黨不當取得財產」，台中市政府前天已將該土地、建物產權登記為市府所有，由台中市財政局管理；市府表示，目前仍在行政訴訟程序，將依租用公有地方式，每月徵收使用補償金12萬元。國民黨市黨部主委顏文正說，待行政訴訟結果出爐再議。

行政院黨產會今年6月認定，國民黨台中市黨部土地、建物，為當年中市府以3500萬公帑購入、興建，卻登記在國民黨名下。中市府在2個月後辦理移轉，正式登記為市府所有。

財政局長游麗玲表示，該地與建物從前天起，已登記為「市有」，國民黨向高等行政法院提行政訴訟，在判決出爐之前，不會驅離或進行處置，但已請國民黨台中市黨部繳交使用補償金，每年1月、7月繳交。

市府表示，該使用補償金為每月12萬131元，以申報地價年息5%、房屋評定現值10%，再除以12個月計算，至於後續處置方式，待判決出爐後再議。

國民黨中市黨部表示，當年由市府提供補償金，要求市黨部遷移，經費經市議會同意，至今已近40年，如今卻變成「不當所得」，國民黨已提行政訴訟，相信司法是最後防線；是否會繳交使用補償金？待行政訴訟結論再議。

台中市地政局表示，行政院黨產會認定該筆土地、建物應收歸「台中市有」，但內政部規範系統代碼僅有「收歸國有」；經研議後，依據內政部函釋特殊案例，8月30日登記為「台中市有」，管理機關為財政局。

台中市 國民黨 黨產會 行政院 補償金 顏文正 內政部

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