中市103列管露營場 僅8家申請合法

露營活動盛行，但坊間非法露營場林立，交通部觀光局去年7月開放1公頃以下農牧用地，可合法設立露營區，但迄今輔導進度慢，台中市122家露營場有19處合法，其餘僅8場提出申請輔導合法，目前只有1家取得土地使用許可；南投縣有400多處露營場，合法露營場不到10家，其餘只有20場提申請，本月有首家可通過審核。

業者表示，露營場土地分區複雜，還牽涉建管、消防、水土保持等規定，申請費用得花十多萬元，光南投地區已有10多場打算結束營業。另有業者說，相關規定複雜，中央目前只輔導不開罰，將繼續觀望。中市議員建議，相關規定複雜，應加強輔導，確保露營活動安全。

全國約8成露營場位於農牧或林業用地，部分甚至位於土石流潛勢區、特定水土保持區等敏感地區。中市有122處露營區，僅19處合法，另有8家屬於丙種建地等地目，若設立露營區，土地使用沒問題，但目前未提出申請；其餘位於農牧、林業用地的共有95處，設立露營區均需取得土地使用許可。

台中市觀旅局表示，5月成立露營場聯合稽查小組與輔導團隊，近期完成訪視90多家露營場，位於農牧、林業用地的95處共有8家申請「土地使用許可」，位於太平區、1公頃以下的露營場已取得首張土地許可證，後續仍得取得露營場登記與場地使用許可，才能合法化。

南投縣露營場有400多家，但合法露營場不到10家。南投縣觀光處表示，已成立工作坊輔導業者，有100多家業者參與講座，但只有20多家業者提申請，預計9月有首家露營場可推動審核。

縣府表示，合法業者多是休閒農場附設露營設施，位於仁愛、信義、國姓、魚池、竹山等露營熱點，因土地分屬林地、農牧用地，或位在土石流潛勢區等敏感地區，想要合法經營並不容易。

台中市議員謝志忠說，中部有許多露營場，有其市場需求，中央放寬農牧用地可合法申請，市府應加強輔導，讓業者合法轉型，為遊客安全把關。議員楊大鋐說，露營場審核項目多，市府要有充足人力，輔導業者合法化，呼籲以輔導代替懲罰。