七彩湖自然保育可望總量管制 劃設丹大野生動物保護區

汛期即將結束，為避免丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮再次造成破壞山林亂象，信義鄉濁水溪線原住民共管會今天與林業署南投分署、玉山國家公園達成共識，計畫將丹大野生動物重要棲息環境，升為劃設「丹大野生動物保護區」，加強管理責任，待取得法源依據後進行總量管制，並針對不當遊憩行為予以規範。

「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會成立後，今天召開第二次共管會議，多數共管委員認同丹大野生動物保護區劃設，認為丹大地區的野生動物非常豐富，根據調查記錄到台灣黑熊、台灣雲豹、長鬃山羊、水鹿、山羌、黃喉貂17科36種哺乳動物，其中有12種屬於保育類動物，鳥類共記錄到27科87種，其中有39種屬於保育類，19種屬珍貴稀有或瀕危者，若再加上紀錄到保育類爬蟲類，堪稱野生動物的天堂。

信義鄉長全志堅表示，樂見丹大野生動物保護區劃設，過去依據野生動物保育法第八條劃設重要棲息環境，僅能針對其內土地利用或開發行為進行規範，然而山林開放後，目前丹大山區大量遊客湧入造成環境影響及民眾駕車駛出聯外道路之脫序行為，尚無法有效管制，而以野生動物保育法劃設野生動物保護區，便能取得法源依據進行總量管制，並針對不當遊憩行為予以規範，減少對生態環境及布農族傳統文化地景的影響。