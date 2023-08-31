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從3人到3000多位醫護 醫院守護中部民眾集結感人故事

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
天下文化與童綜合醫院今天共同舉辦「跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣」新書發表會。記者游振昇／攝影
天下文化與童綜合醫院今天共同舉辦「跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣」新書發表會。記者游振昇／攝影

「你好！我們是童綜合醫院國際醫療轉送人員，我們來帶你回家了。」身在異鄉受傷或突發疾病的患者或家屬，這句話可激勵人心，這是童綜合醫院多年來不曾間斷的救援聲，天下文化與童綜合醫院今天共同舉辦「跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣」新書發表會，描述許多這樣的故事。

中部海線工廠林立，醫療資源匱乏，為守護地方民眾，沙鹿童綜合醫院成立。走過半世紀，從3人到3000多位醫護，童綜合從沒有財團奧援的地方區域醫院，創造屬於自己的醫療特色，成為中台灣急重症醫院。

童綜合醫院突破地域藩籬，打造領航亞洲的FORMOSA SOS國際救援品牌，從疾病治療者，到健康照護者，天下文化與童綜合醫院今天共同舉辦「跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣」新書發表會，天下文化林天來社長致詞，立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、台中市衛生局副局長邱惠慈等人到場。

童綜合醫院董事長童瑞年分享新書內容，敘述童醫院扭轉弱勢變成優勢，從建置完善急重症照護流程，組織急重症照護團隊開始，在挫折中尋找解方，精實醫療設備、擴充人員、增加床位，在陸面照護中台灣民眾的身心，範圍延伸至空中與海上救護，讓醫療服務立體化，更從疾病治療者，變成健康照護者。

空勤總隊的隊長趙青松現場分享與童醫院合作無間歷程，一位被救回生命的陳男，也到場感動向空勤總隊與童綜合醫院致謝，2022年4月他在烏坵因心肌梗塞合併多項心臟疾病，命懸一線，幸好即刻啟動緊急醫療後送，不到3小時空勤總隊直升機將病人從烏坵送抵童醫院23樓停機坪，把握黃金救援直接送入手術室，救回陳男生命。

空勤總隊 天下文化 患者 直升機

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