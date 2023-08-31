台中清水運動公園網球場年久失修 蔡其昌會勘將改善
台中市清水區清水運動公園是地方休閒運動場所，公園內的二座網球場，球場圍籬因遮風性不足，常因強風來襲容易影響擊球速度且夜間照明亮度也不足夠，未設有網球練習牆等問題影響球場使用及安全性，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，將向教育部爭取補助改善經費。
立法院副院長蔡其昌接獲民眾陳情，今天邀教育部體育署專委蘇錦雀、台中市議員王立任、中市議員楊典忠、台中市運動局副局長游志祥、武鹿里長陳意和及中市清水區網球協會至現場會勘，後續由中市府運動局盡快提出改善計畫後，再向教育部體育署爭取補助改善經費。
蔡其昌表示，今天為海線喜歡網球的朋友爭取網球場的改善，清水運動公園的網球場過去本來位於清水國小，後來清水國小要興建教室，因此自己協助爭取預算將網球場移至清水運動公園興建，多年來也持續爭取改善預算、強化設施。
他說中市府發包工程的品質，一直無法達到球友的標準，今天再次會勘，請市府提出完善的改善計畫，他再向中央體育署爭取預算回來給地方，將網球場整體運動環境做好，包含增設休息室空間、儲藏空間、燈光照明、練習牆及擋風牆等等，希望這次都能一併解決。
中市運動局副局長游志祥說，先前收到許多打球的球友的建議，希望改善清水運動公園網球場，而副院長蔡其昌此次也辦理會勘，後續會先與地方網球協會溝通，達成共識後做整體改善計畫的設計，希望能夠盡快完成改善計畫，帶給地方好的運動環境。
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