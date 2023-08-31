快訊

國軍爆醜聞！嘉義中坑逾20名新兵營內大亂鬥 陸軍證實已送法辦

iPhone 15系列9色實機照曝光 遭評「顏色史上最無聊」：都是灰、灰、灰

海葵恐海陸警齊發！這時可能侵台降豪雨 北部、東北部首當其衝

台中清水運動公園網球場年久失修 蔡其昌會勘將改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水運動公園網球場年久失修，立法院副院長蔡其昌今天邀單位會勘改善球場。記者游振昇／攝影
台中清水運動公園網球場年久失修，立法院副院長蔡其昌今天邀單位會勘改善球場。記者游振昇／攝影

台中市清水區清水運動公園是地方休閒運動場所，公園內的二座網球場，球場圍籬因遮風性不足，常因強風來襲容易影響擊球速度且夜間照明亮度也不足夠，未設有網球練習牆等問題影響球場使用及安全性，立法院副院長蔡其昌今天邀相關單位會勘，將向教育部爭取補助改善經費。

立法院副院長蔡其昌接獲民眾陳情，今天邀教育部體育署專委蘇錦雀、台中市議員王立任、中市議員楊典忠、台中市運動局副局長游志祥、武鹿里長陳意和及中市清水區網球協會至現場會勘，後續由中市府運動局盡快提出改善計畫後，再向教育部體育署爭取補助改善經費。

蔡其昌表示，今天為海線喜歡網球的朋友爭取網球場的改善，清水運動公園的網球場過去本來位於清水國小，後來清水國小要興建教室，因此自己協助爭取預算將網球場移至清水運動公園興建，多年來也持續爭取改善預算、強化設施。

他說中市府發包工程的品質，一直無法達到球友的標準，今天再次會勘，請市府提出完善的改善計畫，他再向中央體育署爭取預算回來給地方，將網球場整體運動環境做好，包含增設休息室空間、儲藏空間、燈光照明、練習牆及擋風牆等等，希望這次都能一併解決。

中市運動局副局長游志祥說，先前收到許多打球的球友的建議，希望改善清水運動公園網球場，而副院長蔡其昌此次也辦理會勘，後續會先與地方網球協會溝通，達成共識後做整體改善計畫的設計，希望能夠盡快完成改善計畫，帶給地方好的運動環境。

台中清水運動公園網球場年久失修，立法院副院長蔡其昌今天邀單位會勘改善球場。記者游振昇／攝影
台中清水運動公園網球場年久失修，立法院副院長蔡其昌今天邀單位會勘改善球場。記者游振昇／攝影

運動 蔡其昌 台中市

延伸閱讀

各縣市戰力就位！賴清德6都競總主委名單曝光 首都由「他」出馬

台中外埔大安溪堤防二周3死車禍 蔡其昌要求提交通安全改善計畫

大甲苑裡部分無自來水 蔡其昌爭取延管經費改善

蔡其昌爭取5213萬補助 改善中市大安淹水路段

相關新聞

台中清水運動公園網球場年久失修 蔡其昌會勘將改善

台中市清水區清水運動公園是地方休閒運動場所，公園內的二座網球場，球場圍籬因遮風性不足，常因強風來襲容易影響擊球速度且夜間...

南投400多家露營場合法屈指可數 縣府力拚9月審核通過

南投縣露營場多達400多家，合法露營區不到10家。南投縣觀光處表示，已編列經費成立工作坊輔導業者合法化，有100多家業者...

上學困難重重…台中校車因物價通膨無人標 教育局配套出爐

暑假昨天結束，各校迎來開學日，但台中大甲高工專車卻流標，導致許多學生無車可坐，又遇公車開學減班，導致學生上課困難重重。市...

登革熱防治專家劉碧隆 任彰化縣政顧問

應國內登革熱疫情持續升溫，彰化縣政府禮聘前疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆擔任縣政顧問，彰化縣衛生局長葉彥伯局長表示，劉...

國民黨中市黨部「收歸市有」 需繳市府每月12萬使用費

行政院黨產會6月認定，位於台中市西屯區大隆路的國民黨市黨部，現坐落的土地、建物為「政黨不當取得財產」，中市府昨已將產權登...

彰化傳統戲曲走不出宮廟？文化局被檢討允諾增辦地點

彰化縣號稱「南北管的故鄉」，現今娛樂方式眾多，傳統戲曲有曲高和寡的式微趨勢，文化局為發揚保存經常舉辦活動，被發現近3年逾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦