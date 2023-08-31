登革熱防治專家劉碧隆 任彰化縣政顧問

應國內登革熱疫情持續升溫，彰化縣政府禮聘前疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆擔任縣政顧問，彰化縣衛生局長葉彥伯局長表示，劉碧隆顧問長達35年的公職生涯中，幾近三分之二的時間皆從事於登革熱病媒蚊的生態研究，將對縣內防治工作有很大的助益。

彰化縣府舉行頒聘儀式，由彰化縣衛生局葉彥伯局長代表縣訪王惠美頒發聘書，希望藉由劉碧隆登革熱防治長才，協助彰化縣強化各項登革熱防治工作。

葉彥伯表示，劉碧隆顧問曾擔任過前高雄縣衛生局疾病管制科科長、高雄市鳳山區衛生所前所長、前疾病管制署第四分局副分局長、前疾病管制署南區管制中心副主任及主任、前疾病管制署高屏區管制中心主任、前疾病管制署中區管制中心主任，對於登革熱第一線防治工作功績卓著，在他的指導下，彰化縣各項登革熱防治準備工作一定能做得更好。