國民黨中市黨部「收歸市有」 需繳市府每月12萬使用費

行政院黨產會6月認定，位於台中市西屯區大隆路的國民黨市黨部，現坐落的土地、建物為「政黨不當取得財產」，中市府昨已將產權登記市府所有，由市府財政局管理，但因仍在行政訴訟，市府將依租用公有地方式，每月徵收使用補償金約12萬元。黨部主委顏文正強調，相信司法是正義最後一道防線，待行政訴訟結果再議。

中市財政局長游麗玲表示，該地與建物自昨天已登記為「市有」，但目前國民黨黨部向高等行政法院提請訴訟，在判決出來之前，不會做驅離等後續處置，但會請黨部繳交使用補償金，每年1、7月繳交。

行政院黨產會今年6月認定，中國國民黨台中市黨部現行土地、建物，為當年台中市政府以3500萬公帑購入、興建，卻登記於國民黨名下，而中市府也逾2個多月未辦理移轉，昨正式登記，收歸「市有」。

地政局表示，中興地政事務所受理案件後，不當黨產處理委員會認為國民黨台中市黨部土地應收歸為「台中市有」，但內政部規範系統代碼僅呈有「收歸國有」，經加速研議後，已依據內政部函釋特殊案例，於30日登記為「台中市有」，管理機關為財政局。

游麗玲說，使用補償金為一個月12萬131元，以申報地價年息百分之五、房屋評定現值百分之十，再除以12月計算，每年1、7月寄繳款書給黨部，後續處置方式，待判決出爐再議。

顏文正表示，當年市府提供補償金，要求市黨部遷移，經費皆經市議會通過，至今已近40年，持續服務民眾，如今卻變成「不當所得」，已提行政訴訟，相信司法是正義最後一道防線，會給個公道的答案。繳使用補償金與否，待行政訴訟結論再議。