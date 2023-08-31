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埔里茭白筍田出這招省電 入夜更成紫色浪漫景點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紫紅光波的LED燈適合植物生長，紫色燈海更讓埔里夜間平添浪漫氣氛。圖／南投縣政府提供
紫紅光波的LED燈適合植物生長，紫色燈海更讓埔里夜間平添浪漫氣氛。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮為全國最大茭白筍產地，農民使用高壓鈉燈光照調解產能，電費高昂又衍生光害。縣府與暨南大學合作，輔導農友改用LED燈取代低壓鈉燈，減省電費達3分之2，去年省電17.8萬度，紫色夢幻光照也讓茭白筍田充滿浪漫氣氛，成為打卡熱門景點。

南投縣政府積極推廣節能與產業特色結合，今天舉辦「LED燈照茭白筍田擴散示範場所建置與節電推廣計畫」成果發表，縣府秘書長洪瑞智頒發210萬元獎勵金給農友，並分享茭白筍田節能減碳成果。

埔里鎮陳姓農友說，過去茭白筍光照種植採用高壓鈉燈，高額電費負擔沉重，長年下來更衍生光害，影響環境生態。埔里鎮蔬菜產銷班第46班提案，將高壓鈉燈汰換成更省電、適合植物生長之紫紅光波LED燈，耗能從450瓦降為80瓦，有效減省6成以上電費，夜間燈照對環境的影響也大幅降低，甚至國道六號交流道夜間交通也更安全。

南投縣建設處說，淨零減碳是縣府施政重點，LED燈光照種植效能高，2年2階段共規畫2處示範區20公頃、51名農友參與推動。去年第1階段節電11.1萬度，今年更節電17.8萬度，合計省電28.9萬度，有效降低光害，茭白筍種植節能又能減少成本支出，收成不減量。

暨南大學應用化學系教授郭明裕說，縣府提供獎勵措施，讓農民更願意汰換高壓鈉燈，改用省電且適合植物生長之紫紅光波的LED燈，減輕夜間燈照對環境影響，紫色夢幻的夜間美景也引起討論，成為觀光打卡熱點。

洪瑞智表示，縣府配合經濟部節能治理，淨零減碳從產業做起，推出節能獎勵金，今年參與農民增加35人，面積10公頃，汰換300盞高壓鈉燈，減輕農業成本，也降低光害與減碳，達成環境永續目標。

建設處說，縣府將擴大觀光、農業等產業參加節能計畫，藉獎勵金鼓勵民眾激發創意，兼顧產業與國際淨零趨勢，縣府將持續向中央爭取經費補助，讓埔里茭白筍更具競爭力。

南投縣秘書長洪瑞智（左一）表揚配合改用節能LED燈農民，讓南投縣更節能減碳。圖／南投縣政府提供
南投縣秘書長洪瑞智（左一）表揚配合改用節能LED燈農民，讓南投縣更節能減碳。圖／南投縣政府提供
埔里茭白筍種植用LED燈取代高壓鈉燈作為夜間照明，易於調解產能，更節省電費減少環境影響。圖／南投縣政府提供
埔里茭白筍種植用LED燈取代高壓鈉燈作為夜間照明，易於調解產能，更節省電費減少環境影響。圖／南投縣政府提供

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