彰化傳統戲曲走不出宮廟？文化局被檢討允諾增辦地點

彰化縣號稱「南北管的故鄉」，現今娛樂方式眾多，傳統戲曲有曲高和寡的式微趨勢，文化局為發揚保存經常舉辦活動，被發現近3年逾九成場次在宮廟演出，且半數集中北彰化的鄉鎮市，演出地點明顯分配不均；文化局今天表示，針對舉辦性質、目的、文化場域氛圍規畫演出，並非都在宮廟和人口眾多的鄉鎮市。

鹿港鎮昔日有「三步一館、五步一閣」的管弦絲竹競奏熱鬧場面，伸港等鄉鎮有高甲戲，彰化縣贏得南北管故鄉的美譽，建造全台第一座南北管音樂戲曲館作為發揚保存的基地。根據文化局最近3年資料顯示，2020到2022年傳統戲曲巡演534場次，其中524場次在宮廟演出，占96.3%，到古蹟演出10場次，歷史建築演出6場次，離開文化場域的公園巡演僅1場。

在演出的鄉鎮市方面，最近3年內在鹿港鎮巡迴最密集，有53場次，其次彰化市48場次，花壇、福興、和美、員林、溪湖各38、36、34、32、30場次，永靖、北斗、線西、大城、埤頭不到10場次，田尾、竹塘、二水僅1場次；北彰化9鄉鎮市合計272場次，占50.9%；到八大生活圈的市鎮演出237場次，占44.4%。

以去年為例，文化局編列3642萬元發揚保存傳統戲曲，舉辦209場次巡演，199場次在宮廟，古蹟、歷史建築合計7場次，其它場地都沒有。

文化局規畫傳統戲曲演出場地集中宮廟，宮廟、古蹟、歷史建築以外的場地僅1處，其餘場地付之闕如，被外界質疑缺乏多元類型，又巡演場次以市鎮及北彰化的鄉較多，人口較少的偏鄉較少，有文化資源分配不均，傳統戲曲發揚與推廣出現城鄉落差的現象。

文化局長張雀芬今天指出，根據推廣項目、目的、性質、時間、受眾、呈現用不同方式公演，例如每年傳統戲曲節、媽祖文化節、鹿港慶端節都結合文化節安排傳統戲團表演，另配合常民文化規畫全國知名及彰化縣扶植的傳統戲團到適合地點演出，針對台語教學和傳承請戲團到校園表演小段折子戲，主要示範身段、戲曲和語言。

張雀芬說，傳統上宮廟就是看戲的地方，很多宮廟有專屬館閣在神明出巡、壽誕與重要宗教節日時演奏，像傳藝中心來彰化縣公演，文化局推薦多處場地，最後選定大村鄉慈雲寺、伸港鄉福安宮，可見傳藝中心也是考量常民文化選擇表演地點；文化局會盡力在宮廟、古蹟等場地以外的地方和偏鄉規畫傳統戲曲表演，滿足民眾想看戲的願望。