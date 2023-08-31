逾8成露營區違法！中市府逐一輔導 近日核發首張許可證

台中市有121處露營區，卻僅有18處合法，中市觀旅局成立輔導諮詢團隊，於8月底前逐一訪視，近日核發首張許可函，為太平區一處1公頃以下農牧用地；觀旅局表示，會持續輔導業者依相關規定合法化，保障遊客權益及安全。

近年露營人口大增，全國約8成露營位於農牧用地，因涉及國土保育與利用問題，現有露營區大多屬非法；全台各縣市府於今年起，提供露營業者申請作業諮詢輔導、審查露營場申請登記作業，並分級管理，輔導取得露營場登記、場地許可使用等。

中市府列管121處露營場，僅有18處合法。中市觀旅局今年編列3百萬元，5月成立露營場管理聯合審議稽查小組與輔導團隊，近期已完成訪視90餘家露營場，近日核發出首張許可證，是處位於太平、1公頃底下的農牧用地。

觀旅局表示，1公頃以下位於農牧用地及林業用地的露營場，合法化程序分二階段，第一階段取得土地使用許可後，需依使用計畫內容設置露營相關設施，並取得證明文件後，才能辦理第2階段的露營場設置登記。