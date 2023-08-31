台中市客運駕駛荒 學生開學搭不到公車

台中市客運因應駕駛人力荒，開學雖恢復跳蛙公車，但有24條路線要減班、縮駛或停駛，昨天開學首日，有學生等公車上學因客滿上不了車，也有上班族抱怨往高鐵的班次大幅縮短，很不方便。大甲高工則因交通車招標案流標，緊急調度公車疏運。

市府交通局指出，面對全國大客車駕駛荒等問題，已與客運業者進行4次公車路線及班次檢討會議，針對客運業者提出的公車路線班次調整規劃，逐條進行尖峰時段學生搭乘需求的班次檢討，且要求公車路線及班次的調整滿足學生通勤乘車需求。

有高中家長指出，孩子昨天上午6點40分在崇德六路站等車要去新民上課，等了12號、700號兩班過站，都滿到上不了車，最後只能衝回家，臨時改家長開車送去。也有巿民指出，3、33、100、133等路線，在通勤時間班次大幅的縮短，嚴重影響到仰賴高鐵通勤的上班族。

公車乘客質疑，開學就減班次不會太誇張嗎？更何況半年來一直在減班、調整路線，讓通勤族無所適從。要求公車路線及班次的調整滿足學生通勤乘車需求，讓公車能穩定發車保障民眾的乘車權益。客運業者指出，面對人力荒，已調整班次在開學日能正常出車。

大甲高工學生交通車招標案昨天流標，昨天開學無法供學生搭乘，讓家急跳腳，有家長開車自己載。經市議員李文傑協調，由813公車昨天起，各增加2班次在上下學時間載送學生，校方並呼籲，宿舍仍有空位，住遠途學生可申請住校。