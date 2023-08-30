開學日偏鄉轉入6學生 竟因盧秀燕肯定此校「棒球魂」

台中市和平區自由國小，全校只有31名學生，棒球隊是校方傳統特色，部落與學校齊心推動，開學前在澎湖參加菊島杯棒球賽，打敗70多支球隊，讓全村瘋狂。市長盧秀燕在臉書貼文，肯定台中原鄉囡仔的韌性超乎想像，奮力擊出人生的全壘打。

今天開學，盧秀燕在臉書的肯定，讓自由國小「爆紅」，開學轉進了6名小球員，讓全校士氣大振。

盧秀燕在臉書貼文指出，當地雙崎部落孩子下課後的休閒活動就是打棒球，而棒球隊就像一個大家庭。

「成為職棒選手是他們努力的目標」，3到6年級好不容易湊齊17位選手組隊參賽，雖然身材高矮不均，但這些都不能阻止他們熱愛棒球的心。

盧秀燕指出，就是這樣不服輸的精神，「自由小將」一路過關斬將，結果跌破眾人眼鏡，打敗70多支隊伍勇奪殿軍。

比賽結束當天，部落村民與家長深夜等待小選手歸來，大放鞭炮，與有榮焉。盧秀燕說，她很感動，不管結果如何，只要拚盡全力，「他們在我心裡就是第一名。」