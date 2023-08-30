台74線通車竟讓普渡一度消失 民代籲列鄉土教材傳承下去

今天是中元節，台中市大里區大元里早年固定舉辦「溪頭中元普渡」，不過在台74號道路完工通車後中斷，直到里長林瑞興上任後才重新恢復，成為地方的特色，市議員李天生鑑於活動有助於了解歷史，建議未來納入鄉土教材，邀請更多民眾和學童參與，傳承先民傳統。

李天生說，大元里位在旱溪、頭汴溪匯流處，早期因溪岸由土石堆壘砌而成，暴雨來襲時，民眾擔心洪水衝破堤岸，因而每逢中元，就恭請土地公、土地婆以及太子爺到岸邊坐鎮，家家戶戶準備豐盛供品祭拜，祈求溪流順暢，護岸無損，村里平安，因而形成早年固定舉辦「溪頭中元普渡」。

林瑞興說，他小時候就跟著大人一起拜，也知道這是該里每年重要的祭典，但是這項傳統因為台74線完成，溪岸成了橋下道路，堤岸也很穩固，活動因此中斷。

但是，他上任後就把祭典恢復，並邀請里民參與，才又每年重新祭拜，不過因時代的轉變，祭拜的人愈來愈少。不過，他認為參與普渡，是秉持著敬仰天地、祈求家園永續的一種精神，也是地方特有傳統，希望往後仍持續辦下去。

李天生說，這項傳統十分值得保存，建議納入在地鄉土教材，同時申請市府社區營造經費補助，擴大邀請地方各界及學童參加，設法保留先民開發的足跡，提供後代子孫勉懷傳承。

他說，屯區一帶水域縱橫，早期經常氾濫成災，八七水災更造成重大災情，因此沿岸有不少拜溪儀式，除大元里有溪頭中元普渡外，霧峰區四德里每年在國3線高架橋下舉辦中元普渡，烏日區溪尾里因有3次潰堤滅庒的紀錄，也在中元舉行祭拜，建議市府進行調查研究。