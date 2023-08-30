彰化清水岩溫泉露營區啟用 湯屋遲未點交、業者不滿將被開罰

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年10月啟用後，至今湯屋仍無法使用，業者委屈表示，縣府表示會維修好再點交，7月點交時發現仍有管線漏水問題，有安全疑慮無法點交，卻因此被縣府指為違約欲開罰，不過縣府表示均已改善完成，若業者不點交，的確會開罰。

清水岩溫泉區歷經三任縣長任內規劃、興建，2016年完工後，招商曾流標8次，縣府再向交通部爭取補助2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區，前後共斥資近4億元興建，好不容易在2021年啟用，與廠商簽下11年營運合約，但至今相關溫泉設施未完成點交，只有帳棚區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池都還未開放。

清水那方經理張瑜珍表示，他們標下OT案後開始營運，前後已投入八千萬元在設備和人事營運費，且也都雇用在地員工，希望能帶動地方觀光發展，但至今溫泉湯屋管線都還有漏水問題，無法全區開放，他們每個月虧損50 萬到100萬元。

業者表示，雖縣府和他們在7月有進行點交，但他們發現，溫泉管線漏水問題並未解決，湯屋溫泉池防水層也沒做好，由於湯屋在機房上方，漏水漏到機房天花板已有「鐘乳石」，由於機房內都是電箱與高壓電線，若漏水會有安全疑慮，不能等閒視之，當初機房設置點可能就有設計不良問題，還有湯屋內木柱已遭蟲蛀，得做防治，但縣府只派人來噴殺蟲藥，木柱防蟲防水根本沒做。

張瑜珍說，原訂的溫泉出水量是每日153噸，但目前出水量僅有85噸，所以戶外池要改成冷水戲水池，而管線漏水問題沒解決，他們無法點交，要求得改善完成，才能交給他們營運，但縣府卻直接發函說，他們違約不點交，要求9月8日前繳10萬元違約金，若再不點交，每逾一日罰1萬到5萬元。

彰化縣府城觀處表示，已花費百萬元洗清溫泉井、檢修抽水馬達和沉澱桶、過濾桶、熱泵、迴水儲水系統等各項設備，並已檢測完成，管線已沒漏水，所以要求業者完成點交，若9月8日前業者再不點交，就有違約問題得開罰，若業者仍有疑慮，可再透過促參調解。