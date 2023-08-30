林是台中潭子最大姓氏 「潭子鄉誌」今天新書發表

台中「潭子鄉誌」只編寫到民國82年，潭子區多位地方人士擔心後代「失去一代人的記憶」，在前潭子鄉長簡文祥等主導下，募款自行編纂出版「潭子事」，今天舉行新書發表會，也寫出潭子區林姓居民佔最多數，「林」是潭子最大姓氏。

立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、賴朝國和多位在地里長及學校校長等人出席新書發表會，前潭子鄉公所主秘陳柏毅及陳錦松表示，「潭子鄉誌」只編寫到民國82年，這幾年潭子變化很大，不編會失去一代人的記憶。

為補足這30年來潭子的進步、大事及傑出人士等內容，多位地方人士發起再編纂鄉誌，鄉誌限於區公所等公家機關可做，原想請專家學者編纂，但經費高達400多萬元，地方入士最後決定自行編印，在疫情期間利用一年時間，以最少的花費約80萬元，首刷出版800本「潭子事」，將發送給全國各圖書館及地方人士。

發起人士包括潭陽國小校長吳德惠等地方人士，先成立「潭子區文化協會」，前潭子鄉長簡文祥當理事長，現任市議員蕭隆澤及賴朝國分任副理事長，前潭子鄉公所主秘陳柏毅及陳錦松任總幹事，簡文祥住家開會討論，協會成員走訪各地編採撰寫成書。

陳柏毅說，「潭子事」補強近30年來的里、社區、學校、社團、宗教寺廟、殯葬及休閒等設施的紀錄；簡文祥說，從資料收集、取捨到編輯，過程艱辛，感謝協會成員，和蕭隆澤及賴朝國議員，出錢出力。

潭子區林姓居民佔最多數，林是潭子最大姓氏，曾任第4、5、7屆潭子鄉長的林大亨，兒子林正卿曾任台中縣議員，女兒林嫦茹及兒子林正長皆曾任潭子鄉農會總幹事，林正長的兒子林育葦並是現任台中市農會總幹事。