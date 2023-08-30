快訊

無風雨突倒塌…北市中山北路路樹砸死67歲機車騎士 影像曝光

景氣差失業率反變低？專家預言：台灣以後不會有失業問題了

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林是台中潭子最大姓氏 「潭子鄉誌」今天新書發表

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
前潭子鄉長簡文祥等人主導下，募款自行編纂出版「潭子事」，今天舉行新書發表會。記者游振昇／攝影
前潭子鄉長簡文祥等人主導下，募款自行編纂出版「潭子事」，今天舉行新書發表會。記者游振昇／攝影

台中「潭子鄉誌」只編寫到民國82年，潭子區多位地方人士擔心後代「失去一代人的記憶」，在前潭子鄉長簡文祥等主導下，募款自行編纂出版「潭子事」，今天舉行新書發表會，也寫出潭子區林姓居民佔最多數，「林」是潭子最大姓氏。

立委楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、賴朝國和多位在地里長及學校校長等人出席新書發表會，前潭子鄉公所主秘陳柏毅及陳錦松表示，「潭子鄉誌」只編寫到民國82年，這幾年潭子變化很大，不編會失去一代人的記憶。

為補足這30年來潭子的進步、大事及傑出人士等內容，多位地方人士發起再編纂鄉誌，鄉誌限於區公所等公家機關可做，原想請專家學者編纂，但經費高達400多萬元，地方入士最後決定自行編印，在疫情期間利用一年時間，以最少的花費約80萬元，首刷出版800本「潭子事」，將發送給全國各圖書館及地方人士。

發起人士包括潭陽國小校長吳德惠等地方人士，先成立「潭子區文化協會」，前潭子鄉長簡文祥當理事長，現任市議員蕭隆澤及賴朝國分任副理事長，前潭子鄉公所主秘陳柏毅及陳錦松任總幹事，簡文祥住家開會討論，協會成員走訪各地編採撰寫成書。

陳柏毅說，「潭子事」補強近30年來的里、社區、學校、社團、宗教寺廟、殯葬及休閒等設施的紀錄；簡文祥說，從資料收集、取捨到編輯，過程艱辛，感謝協會成員，和蕭隆澤及賴朝國議員，出錢出力。

潭子區林姓居民佔最多數，林是潭子最大姓氏，曾任第4、5、7屆潭子鄉長的林大亨，兒子林正卿曾任台中縣議員，女兒林嫦茹及兒子林正長皆曾任潭子鄉農會總幹事，林正長的兒子林育葦並是現任台中市農會總幹事。

鄉長 楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

影／潭秀國中天然草皮明年底完工 頭家國小舊泳池盼經費到位

注意！台74今晚起連四天封北屯、潭子匝道 警籲改道

影／挑戰中三！謝子涵掃潭水亭市場 讚賴清德最佳人選

影／奇景！日治時期水門擋路 台中嘉豐路截彎取直更安全

相關新聞

林是台中潭子最大姓氏 「潭子鄉誌」今天新書發表

台中「潭子鄉誌」只編寫到民國82年，潭子區多位地方人士擔心後代「失去一代人的記憶」，在前潭子鄉長簡文祥等主導下，募款自行...

颱風影響降低 台中石岡熱氣球嘉年華活動如期舉辦

台中石岡熱氣球嘉年華活動下月1日到3日舉辦，這幾天多人詢問活動是否受颱風影響，延期或取消，石岡區公所今天表示，颱風影響降...

台中州廳主體修復完工重現百年風華 9月起開放預約導覽

台中市國定古蹟台中州廳已有百年歷史，2020年8月啟動整體修復工程，經3年整修，主體修復工程已完工，9月起將開放周日預約...

台中將有「獨角仙主題特色公園」 三地點評估中

立委江啟臣與台中市議員吳振嘉共同爭取在東勢地區設立「獨角仙主題特色公園」，目前是選址階段，包含東勢河濱公園、東勢客家文化...

台中海線大徵才 32廠商提供1200職缺、72%薪資超過3萬

台中市政府勞工局集結大甲幼獅工業區、台中港關連工業區、台中港科技產業園區、台中港三井Outlet購物中心，本周六9月2日...

公車駕駛荒引台中開學之亂 學生搭不上公車急衝回家求救

台中市客運因應駕駛人力荒，開學雖恢復跳蛙公車，但有24條路線要減班、縮駛或停駛，今天開學首日有學生等公車上學，但客滿上不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦