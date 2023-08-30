台中將有「獨角仙主題特色公園」 三地點評估中

立委江啟臣與台中市議員吳振嘉共同爭取在東勢地區設立「獨角仙主題特色公園」，目前是選址階段，包含東勢河濱公園、東勢客家文化園區、東勢鯉魚伯公公園都被列入潛力地點，台中市府建設局今天召開地方說明會，地方人士反應熱烈，踴躍提建言。

市府建設局科長蔡榮峯表示，台中市擁有超過千座公園，近幾年市府積極推動「台中美樂地」計畫，在立委江啟臣與市議員吳振嘉爭取下，考量東勢區無大型特色主題遊戲場，市府特別結合東勢地區甲蟲生態豐富多元的特色，規劃興建以獨角仙為主題的特色公園。

他說目前以東勢河濱公園、東勢客家文化園區、東勢鯉魚伯公公園為潛力地點，正辦理基本設計與地方說明會，目標在明年10月完成細部設計，力拚列入114年預算架構。

立委江啟臣指出，東勢是山城發展的心臟地帶，有濃厚的客庄氛圍，若能規劃大型特色公園，除了提供在地居民使用，也能吸引遊客造訪東勢，造福大山城地區的居民。

他說根據目前三處基地的規劃，面積大約都在4000平方公尺左右，大約1200多坪的空間，將公園融入獨角仙的元素，自卵期、幼蟲、蛹期、成蟲，藉由景觀營造與遊具設計，將獨角仙的完整生命週期與遊戲場域融合，甚至根據不同地形規劃出沙坑、教育空間與復育區等，達到寓教於樂的效果。

江啟臣表示，除規劃公園內的遊戲設施、休憩空間，包含周圍停車空間、廁所數量及便利性、交通易達性等，也應針對民眾使用需求進行設計，將硬體設施使用情形進行人性化思考，並透過硬體設施帶動地方發展，不要讓使用民眾只是到公園逛逛就離開，假使附近有更多景點可整合觀光，會增加民眾造訪的意願，都應一併納入規劃。他正協助東勢地區納入參山國家風景區範圍內，希望將提升東勢地區觀光發展量能。

市議員吳振嘉指出，他上任除爭取新設公園，也同步改善老舊公園，包含新社復盛公園、石岡土牛公園都努力新設遊具，完善公園休憩設施。今天邀請建設局養工處及設計公司，和長期關注「共融式親子遊戲設施」的鄉親們座談，希望設計公司能聽見民眾建議，根據使用需求規劃最符合實際使用的設計方案。

一名在地學生家長表示，東勢區位在大甲溪旁，期待能有親水公園，但礙於是水源保護區，能理解有困難，但還是希望能在河濱公園辦更多親子活動；東勢居民吳先生表示，他有二歲以下小朋友，希望東勢能有舒適完善的公園讓孩童嬉戲，希望未來公園規劃能多考量如廁、洗手、停車場的使用便利性。