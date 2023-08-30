台中海線大徵才 32廠商提供1200職缺、72%薪資超過3萬

台中市政府勞工局集結大甲幼獅工業區、台中港關連工業區、台中港科技產業園區、台中港三井Outlet購物中心，本周六9月2日上午10時在梧棲震大國際會議中心舉辦「富市台中 就業成功」海線地區徵才活動暨企業說明會，共邀請32家優質廠商，提供1200個職缺，歡迎民眾把握機會。

勞工局說，活動邀請天力離岸、今國光、雲雀國際、中鋼保全等32家優質廠商參與徵才，1200個職缺中72%薪資超過3萬元以上，還特別規畫風電綠能、科技製造、餐飲旅宿，以及服務業等4大熱門產業。

其中，科技製造產業新萊應材開出上看6萬元徵求電機驗測、研發電控工程師，震大金鬱金香酒店開出薪資高達5萬元招募主管職缺，另為協助初入職場的青年學子，也提供338個學經歷不拘的工作機會。

勞工局說，此次徵才特地請徵才廠商以「企業說明會」介紹企業文化、價值觀、產業發展前景與機會、職位需求條件等，除了透過解說吸引更多求職民眾前往，也有助民眾面試前的準備。

活動現場另有「就業金安薪」專區提供政府就業獎補助諮詢、「履歷健診」提供個別的輔導和履歷審查服務、「身心障礙服務」專區有職業輔導評估和職業重建服務諮詢，並設置「VR系統」提供體驗職場環境等多元化的就業服務，協助市民朋友縮短謀職等待期、順利求職。

民眾還可透過體驗活動或諮詢服務等專區「集點」，集滿3點可扭蛋1次，會送出多項精美禮物。更多活動資訊請至台中市就業服務處網站查詢，或洽04，26231955沙鹿就業服務站。