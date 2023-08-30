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南投聯合徵才9月2日登場 428職缺平均薪資逾3萬5千元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心9月2日上午在經濟部中台灣創新園區舉辦「南投地區聯合徵才活動」，共有25家在地廠商參與，釋出近700個工作機會。圖／中彰投分署提供
勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心9月2日上午在經濟部中台灣創新園區舉辦「南投地區聯合徵才活動」，共有25家在地廠商參與，釋出近700個工作機會。圖／中彰投分署提供

因應疫後廠商缺工徵才，勞動部勞動力發展署中彰投分署南投就業中心9月2日上午在經濟部中台灣創新園區舉辦「南投地區聯合徵才活動」，共有25家在地廠商參與，釋出近700個工作機會。其中去年興建知名觀光工廠「半山夢工廠」的樹德企業提供84個職缺，還有預計10月開幕的日月潭第一家溫泉國際飯店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」也提供33個職缺。

另外，本次徵才也釋出88個友善銀髮族職缺，以及為鼓勵青年返鄉就業，有平均薪資逾3萬5千元的428個職缺，還有疫後缺工獎勵專案職缺，歡迎民眾把握機會。

中彰投分署說，本次徵才活動參加的產業有製造業、服務業及旅宿業等，設攤廠商除知名飯店雲品酒店、涵碧樓等，還有茂順、上緯興業等地區性知名大廠。而徵才逾半數以上職缺薪資超過3萬5千元，刷新過去南投薪資偏低的觀感。

現場也提供中彰投地區44家餐飲及旅宿業超過400個職缺，其中有金典大飯店房務員、陶板屋南投家樂福店廚藝助理等，也有較彈性的部分工時職缺如雲品國際酒店房務兼職人員、草屯鎮宏信商店兼職廚助等，民眾經就業中心推介投入這些職缺後，每月還能獲得最高1萬3千元就業獎勵金。

活動資訊可洽南投就業中心，電話：049-2224094，或上台灣就業通官網查詢

職缺 南投 銀髮族 徵才活動 勞動部

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