南投路邊停車收費 4鎮市陸續上路

南投各市鎮鬧區停車位難求，縣府規畫路邊停車收費，埔里鎮公所昨進行路邊停車收費期末報告，最快明年農曆春節前實施；集集鎮已試辦假日停車收費，草屯鎮、南投市今年底前將開辦。

南投是全台迄今仍未實施路邊停車收費的縣市，南投、草屯、埔里、集集等鬧區路邊停車格一位難求，縣府推動路邊停車收費政策，要求各市鎮公所規畫實施，解決市區停車問題。

埔里鎮公所表示，目前統計16條主要市區道路，經重新盤點，預計增為805個汽車格、1075個機車格。

公所公布停車收費機制，初步規畫每天上午8點至晚上6點，汽車每半小時10元、每小時20元，機車格採每天計次收費20元，周日研議僅針對觀光熱區收費。

民代、里長憂心路邊停車收費後，機車會停到騎樓、未收費路邊違停恐增加。議員陳宜君說，民眾出門多騎機車，到市區採買短時間暫停，建議放寬機車前15分鐘免費，逾時才計次收費。

公所表示，將彙整意見後討論，定案後將公告1個月，再開始畫設停車格位、更新標誌、標線、委外收費等，等軟硬體設施完成後，最快在明年農曆春節前實施。

縣府表示，集集已針對集賢街、八張街、民權路等火車站周邊道路，試辦假日停車收費，草屯鎮、南投市的路邊停車收費正在研商規畫，最慢今年底前能開辦。