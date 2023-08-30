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不怕祖先收不到！紙錢集中燒 祭祀文指名領受

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
中市推廣紙錢集中燒，在殯葬場所提供祭祀文可填寫祖先姓名，讓民眾安心。圖／台中市民政局提供
中市推廣紙錢集中燒，在殯葬場所提供祭祀文可填寫祖先姓名，讓民眾安心。圖／台中市民政局提供

農曆7月普度祭拜，台中市政府推廣紙錢減量、集中燒，7年來紙錢集中量達2.5萬公噸，不少民眾擔心祖先或神明收不到紙錢，台中市民政局在各市立納骨堂塔，提供指名領受「祭祀文」，能書寫祭祀資料置在紙錢上，祭拜後妥善放在集中處，響應環保同時，誠心不打折。

民政局長吳世瑋表示，台中市民環保意識抬頭，經統計台中市2016至2023年紙錢集中收運量，已達到2萬5227公噸，平均每年3千多公噸，連續7年紙錢集中量居全國第一，市民已逐漸接受紙錢集中燒的作法。

台中市推動綠色殯葬低碳場所，鼓勵民眾拜拜只用一炷香、紙錢減量並集中燒，或「以米代金」等措施，改善殯葬設施設備、簡政便民措施，提供完善的殯葬服務。

台中市生命禮儀管理處表示，各市立納骨堂塔提供指名領受的「祭祀文」，可書寫紙錢領受的祖先姓名，並註明紙錢焚化地點，集中後的紙錢交由環保局在焚化專爐處理，環保局每年邀請專業法師辦理淨爐儀式，讓祭拜的誠意不減，又能顧環保、維護空氣品質。

台中市 普度

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