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司法醫療聯盟 減輕弱勢就醫負擔

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化地檢署與彰化267家醫療院所合作，發起「司法醫療關懷聯盟」，行政院長陳建仁（右6）到場見證。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署與彰化267家醫療院所合作，發起「司法醫療關懷聯盟」，行政院長陳建仁（右6）到場見證。記者簡慧珍／攝影

彰化地檢署成立司法醫療關懷聯盟，267家醫療院所響應，昨舉行啟動儀式，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥出席見證。彰檢表示，聯盟協助貧困弱勢的犯罪被害人、更生人、觀護輔導個案等，減免掛號費與醫療費用，以減輕經濟負擔，預計服務340戶、總計1020人。

司法醫療聯盟昨天成立，最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝與彰化醫界代表等30人，都到場見證。彰化地檢署檢察長張曉雯說，檢察官在打擊犯罪維護正義，也有柔性關懷的一面，各地檢署成立司法保護中心，偵辦案件時接觸到弱勢族群，轉介給相關單位協助。

張曉雯說，彰檢與醫界共同發起溫暖平台，協助司法弱勢個案就醫，避免貧窮衍生更多不幸，彰化267家醫療院所，都響應加入聯盟，可針對弱勢減免掛號費，各院所依個案處境，酌減醫療費用，以減輕當事人負擔。

法務部長蔡清祥說，司法和醫界長期合作，地檢署和各地教學醫院合辦醫法論壇，討論司法醫療相關問題，彰化醫界和犯罪被害人保護協會彰化分會、台灣更生保護會彰化分會、彰化縣榮譽觀護人協進會加入聯盟，可幫助司法弱勢個案得到好的醫療照顧。

陳建仁致詞引用彰化基督教醫院已故醫師蘭大弼的終臨交代「要疼惜散赤人」，又引用前總統李登輝所言「政治人物要像耶穌替門徒洗腳」，說明司法追求正義，醫療追求愛，兩者結合可照顧更多有需要的人。

司法 蔡清祥

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