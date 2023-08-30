台中10月起全面限塑 6成飲料店還在用

中央推動禁用一次性塑膠杯，中市10月起祭出「限塑令」將全面禁用，市長盧秀燕昨呼籲市民配合。中市環保局統計，預計全年可減少1.06億個塑膠杯，但全市有近5千家飲料店，目前仍有6成使用塑膠杯，將加強宣導「限塑」。業者指出，有的品項單價低、成本高，拿環保杯減5元吃不消，10月1日限塑上路以後會考慮取消。

另外，台中市推動使用「循環杯」，今年上半年在夜市、學校周邊有100家店家響應，總使用數約3萬人次，平均每站點每月僅50次；環保局長陳宏益說，循環杯使用率仍低，主要是疫情剛過，民眾對使用循環杯有疑慮，下半年在勤美商圈等4大人口密集處，有40處店家再加入，將加強宣導推動。

盧秀燕說，10月起限制使用一次性塑膠飲料杯，涉及重大消費行為改變，呼籲市民響應，養成攜帶環保杯的習慣，全市連鎖、非連鎖飲料店、超商超市、速食店、大賣場、百貨公司美食街，與有店面的餐飲店等，都列入限塑範圍。

環保局表示，市府從4月起公告限塑令，10月上路，經過6個月緩衝期，讓飲料與餐飲業者清空塑膠杯庫存，限塑令生效後，違規店家將開罰1200元至6000元；全市列管4980家飲料店等業者，但目前仍有6成、近3000家仍在使用，呼籲加強盤點庫存，10月起勿違規。

連鎖加盟店業者昨指出，很多消費者不曉得將有限塑措施，業者只能加強在牆面貼告示宣導；目前還有不少庫存杯，只能盡快去化，也期待市府舉辦相關活動推廣，否則屆時會產生商家與消費者雙方溝通問題。

市府表示，去年起推動自備飲料杯，店家提供5元折扣，加上循環杯服務，台中市已減少使用25%塑膠杯，估計減少2千萬頓塑膠垃圾，全面實施後，估計全年可減1.06億個塑膠杯。

環保局表示，多家夜市、學校周邊超商、連鎖速食店、咖啡店等響應使用循環杯，共有107家門市提供服務，付押金50元可借用，上半年有3萬人次使用，下半年將擴大到勤美商圈、東海、靜宜、逢甲大學周邊推動。