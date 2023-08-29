台中市財政從三級升為二級 盧秀燕：明年舉債是10年來最少

台中市明年總預算為何減少？台中市政府預計送議會審查明（113）年的總預算為2102億元，比今年度預算2355億元減了2百多億元，市長盧秀燕在市政會議上報告時說，因為市府將以更核實的方式編列預算。且因這幾年重視財政紀律的結果，市府財政從三級升為二級。

扣降重複讓預算增

盧秀燕在報告時解釋，台中市過去的總預算與基金的編列，依據舊有的會計報表呈現方式，會有重複加計的部分，但卻是合規的方式。今年起，台中市決定採取核實計算方式，將總預算與基金有重複計算的部分扣除，因此才會顯現今年送審的預算數看似比去年少，實際上卻增加471億元的情況。

如果按照舊有的會計報表方式呈列台中市總預算，113年度應為2772億元，112年度則為2355億元。但今年送出審查的預算為2102億元，主要是將預算與基金重複的部分扣除掉，採更核實的計算方式，明年度預算實際將比今年新增471億。

財政進步到第二級

曾在立院財政委員會擔任國家總預算主席多年的盧秀燕表示，她相當重視會計及財政紀律。這幾年來因為市府勵精圖治舉債減少、市民人均負債降低，建設卻有增加。因此，六都中台中市的財政原為被列第三級，是最差的一級。現在則已被中央拉回到第二級。表示財政狀態更為良好，受到中央肯定。

「但財政回到第二級更要自立自強」，盧秀燕說，財部更良好的結果就是中央補助因而會減少；不過這也是近幾年來財政被升級的唯一縣市。台中市往年舉債每年常超過2百億元，但明年舉債不但是10年來最少，僅94.5億元，且市民人均負債13點41萬元，也是六年來最低。

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