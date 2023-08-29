快訊

不斷更新／11縣市都宣布了！蘇拉颱風進逼 全台停班課資訊一次看

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

閣揆陳建仁參訪彰化 承諾繼續挹助年輕人地方創生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
行政院長陳建仁到彰化縣北斗紅磚市場，參觀「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站的文創商品。圖／工作站提供
行政院長陳建仁到彰化縣北斗紅磚市場，參觀「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站的文創商品。圖／工作站提供

彰化縣北斗「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站，集結返鄉創業青年活絡特色產業，今天行政院長陳建仁到縣定歷史建築北斗紅磚市場關心青年，當場回應說政府將持續挹注資源推動地方創生。

北斗「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站12名年輕人，和副縣長林田富、北斗鎮長顏宏霖、立法委員參選人吳音寧、國發會副主委游建華等人，歡迎陳建仁參觀工作站經常舉辦活動的北斗紅磚市場，參與地方創生的年輕人擺出自行開發的茶包、鑰匙圈、黃豆等產品，並招待他品嘗國產大豆製成的豆花。

「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站主持人陳光鏡，簡報工作站近年舉辦活動、發展特色產業的成果，也說明政府地方創生計畫直接與民間對口，給有興趣、希望創業的年輕人主動做事，地方創生事半功倍，未來期待政府繼續辦理相關計畫和寬列預算協助年輕人圓夢。

陳建仁表示，「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站不孤獨，在台灣很多地方進行也做得很好，讓他想起在美國求學畢業陷入留下和回台的兩難，最後選擇回台工作，台灣肝炎防治、烏腳病治療都成為世界典範，這裡面有他的小小貢獻，過去宜蘭有眼科醫師寫信給史懷哲，表明想去非洲奉獻，史懷哲回信說「每個人都有他的奉獻之地」，正如返鄉創業青年找到自己奉獻之地，不計辛勞投入活力創意讓夢想成真。

青年 創業

延伸閱讀

終於通車！台65線浮洲北上、南下匝道開放時間出爐 尖峰省10分鐘

彰化267醫療院所加入司法醫療關懷聯盟 陳建仁見證啟動

BTC會議登場 首發新藥定義擬擴大

家暴說是否道歉？楊志良晚間發表聲明 對這群人道歉了

相關新聞

閣揆陳建仁參訪彰化 承諾繼續挹助年輕人地方創生

彰化縣北斗「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站，集結返鄉創業青年活絡特色產業，今天行政院長陳建仁到縣定歷史建築北斗紅...

台中登革熱快篩陽＋1 大甲工作女子持續發燒起紅疹

台中市衛生局今證實，一名在台中市大甲區工作的30多歲女性，因持續發燒、出現紅疹，被南部醫院通報為登革熱抗原快篩NS1陽性...

南投路邊停車收費要上路 集集鎮試辦假日停車收費

為改善南投縣市鎮鬧區難停車，縣府規畫實施路邊停車收費，埔里鎮今進行路邊停車格規畫案期末報告，說明辦理進度，並聽取地方意見...

彰化267醫療院所加入司法醫療關懷聯盟 陳建仁見證啟動

「醫師治療生理的病痛，司法治療社會的瘸腐。」彰化地檢署發起結合醫療、犯罪被害人、更生保護和觀護團體，成立司法醫療關懷聯盟...

卡努颱風過後重整家園 南投添購新新利器助災民重建

南投縣經歷卡努颱風災情，垃圾清運、環境消毒日益吃重。南投縣環保局向中央申請補助，仁愛鄉、埔里鎮6鄉鎮市老舊垃圾車及整理環...

和美老人互助會欠7億！繳30萬只拿2千 還有人沒收到通知

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，欠會員7億多元，只剩現金34萬多元，定存金額約403萬多元，將分給271...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦