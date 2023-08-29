閣揆陳建仁參訪彰化 承諾繼續挹助年輕人地方創生

彰化縣北斗「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站，集結返鄉創業青年活絡特色產業，今天行政院長陳建仁到縣定歷史建築北斗紅磚市場關心青年，當場回應說政府將持續挹注資源推動地方創生。

北斗「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站12名年輕人，和副縣長林田富、北斗鎮長顏宏霖、立法委員參選人吳音寧、國發會副主委游建華等人，歡迎陳建仁參觀工作站經常舉辦活動的北斗紅磚市場，參與地方創生的年輕人擺出自行開發的茶包、鑰匙圈、黃豆等產品，並招待他品嘗國產大豆製成的豆花。

「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站主持人陳光鏡，簡報工作站近年舉辦活動、發展特色產業的成果，也說明政府地方創生計畫直接與民間對口，給有興趣、希望創業的年輕人主動做事，地方創生事半功倍，未來期待政府繼續辦理相關計畫和寬列預算協助年輕人圓夢。

陳建仁表示，「寶斗青村未來式」地方創生青年培力工作站不孤獨，在台灣很多地方進行也做得很好，讓他想起在美國求學畢業陷入留下和回台的兩難，最後選擇回台工作，台灣肝炎防治、烏腳病治療都成為世界典範，這裡面有他的小小貢獻，過去宜蘭有眼科醫師寫信給史懷哲，表明想去非洲奉獻，史懷哲回信說「每個人都有他的奉獻之地」，正如返鄉創業青年找到自己奉獻之地，不計辛勞投入活力創意讓夢想成真。