南投路邊停車收費要上路 集集鎮試辦假日停車收費

為改善南投縣市鎮鬧區難停車，縣府規畫實施路邊停車收費，埔里鎮今進行路邊停車格規畫案期末報告，說明辦理進度，並聽取地方意見，預計最快明年農曆春節前實施。集集鎮已開始試辦假日停車收費，草屯、南投市最慢於今年底前開辦。

南投縣是全台迄今仍未實施路邊停車收費縣市，停車格長期遭占用，導致南投、草屯、埔里、集集等縣內市鎮鬧區路邊停車一位難求，縣府為此規畫路邊停車格收費政策，並要求各市鎮公所依其道路現況加速規畫實施，以解決市區停車問題。

埔里鎮公所指出，第1階段統計中山路2段、南安、北環、中正、仁愛、大城、河南路等16條主要市區道路，原有275個汽車停車格與697個機車格，經重新盤點畫設，預計分別增為805個汽車格、1075個機車格，今召開期末報告說明。

而公所除了公布最新汽、機車停車格數量，同時公告停車收費機制，公所表示，收費時段初步設定為每天上午8時至晚上6時，一般小型車每半小時10元、每小時20元，機車格採計次（天）收費20元，另研擬周日僅針對觀光熱區收費。

但有民代、里長憂心路邊停車實施後，機車停放市區騎樓、未收費路邊違停等狀況恐增加；縣議員陳宜君則認為，地方民眾出門多以機車代步，而到市區買東西也多是短時間暫停，建議能放寬機車收費，採前15分鐘免費，逾時才計次收費。

公所表示，將彙整地方意見進行增修，待定案後公告1個月，再展開停車格畫設、道路標線及標誌更新、委外人工收費招標等事宜，待軟硬體措施完成，最快於明年農曆春節前實施，實施初期也將與警方配合加強取締，以降低違規停車行為。