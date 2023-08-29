颱風蘇拉靠近 仁愛鄉長關心廬山溫泉區居民勸離

颱風蘇拉靠近台灣，受8月4日卡努雨災重創的南投縣仁愛鄉民如臨大敵，許多家戶堆起「沙包牆」，仁愛鄉長江子信今天也前往廬山溫泉區關心僅剩少數居民，將視天氣再繼續勸離。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，當時除多處道路坍方中斷，還有洗腎居民未立即撤離最後由直升機載下山，廬山溫泉區也因道路中斷導致居民、遊客受困，透過繩索橫渡塔羅灣溪撤離62人包含全部遊客，部分居民自願留下，無安全顧慮。

面對颱風蘇拉靠近台灣，因卡努雨災造成邊坡脆弱易再坍方，仁愛鄉民如臨大敵，許多家戶門前堆起「沙包牆」防泥水灌入，仁愛鄉長江子信今天也前往廬山溫泉區勸離少數居民、店家業者，目前塔羅灣溪仍堆積大量砂土，江子信憂心說，溪床砂土堆積高度距廬山吊橋僅剩2、3公尺，再來一次大雨，這座知名吊橋恐消失。

江子信接受中央社記者訪問表示，目前廬山溫泉區僅剩少數當地人，由於目前無風、無雨，居民不太願意撤離，將隨時注意天氣變化再繼續勸離；另外，馬赫坡還有20多名鄉親，由於道路坍方，走路至廬山約需50分鐘，居民選擇留在家園，物資無虞，公所會繼續關注。

南投縣政府27日指示各鄉鎮市公所完成物資儲備，針對易成孤島地區居民執行預防性疏散，縣府農業處長蘇瑞祥今天接受媒體聯訪表示，針對颱風蘇拉，將依照農業部農村發展及水土保持署發布土石流及大規模崩塌災害警戒區，執行強制勸離至安全避難處所。