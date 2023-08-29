民眾洽公不用長途奔波 南投縣府一招大開方便之門

南投縣推動敬老愛心卡可搭乘客運、計程車、捷運和台鐵，讓老人家出門就醫更方便，南投縣政府更進一步開辦「網路e櫃檯」服務，將在8月31日上線，縣民不用奔波往返，透過網路就可完成敬老愛心卡、長照申請等22項業務，為民服務更無障礙。

南投縣老年人口達9萬7800多人人，占人口數20.45%，面對人口高齡化、南投縣又幅員廣大，為了讓縣府個性服務更為簡便，縣長許淑華要求各局處導入網路優化服務，各鄉鎮居民不需為洽公或申請業務長途奔波，透過網路便能在家申請。

南投縣計畫處長邱紹偉說，縣府規畫「網路e櫃檯」(https://eservice.nantou.gov.tw/)，共有22項線上申請服務，包括使用最多的敬老愛心卡、身心障礙者專用停車位識別證及長照服務個案申請，另外還含括稅務、地政、民政、農業、社會福利及教育等範疇，未來將隨著系統更完善，提供更多便利服務。

縣府運用數位發展部「MyData個人化資料自主運用平台」開發專屬南投縣的「網路e櫃檯」，讓民眾申請各項服務、書證、謄本都能在線上完成，不用多次往返各機關，更能節省時間、增加效能。

仁愛鄉翠華村張姓居民說，部落距離仁愛鄉公所車程要2小時，力行產業道路又經常坍方中斷，每次到鄉公所洽公都要騎機車奔波半天，路況又很危險。現在申請房屋稅減免只要線上申辦即可，未來更多業務如可在網路申請，對偏鄉居民是一大福音。

許紹偉說，為鼓勵民眾使用「網路e櫃檯」，10月20日前，在南投縣政府網路e櫃(https://eservice.nantou.gov.tw/)線上申辦業務，每申辦1件即可獲得1次抽獎機會，每人最多中獎2次，中獎者可獲得200元超商商品卡禮券，本次活動預計送出250分。