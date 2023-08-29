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台中梨山復健站遠距醫療今開通 居民復健照護不中斷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
健保署中區業務組與台中市衛生局合作，今天為梨山有復健需求居民增辦遠距複診。圖／健保署中區業務組提供
健保署中區業務組與台中市衛生局合作，今天為梨山有復健需求居民增辦遠距複診。圖／健保署中區業務組提供

健保署中區業務組與台中市衛生局為了讓梨山居民獲得完善的復健治療，2010年底啟動「復健送上山」，每月由中山醫學大學附設醫院在梨山復健站，提供4診次復健專科診療，今天服務再升級，增辦遠距複診，讓梨山居民免下山就能延續復健治療。

台中市和平梨山地區經歷921地震後，中橫谷關至德基段嚴重坍方，道路時常中斷，梨山居民以務農為主，長期勞動常有下背、膝蓋、肩頸痠痛等問題，但當地無復健治療設施，且對外交通不便，居民要復健治療，需開車下山3至5小時就醫，十分不便。

健保署中區業務組說明，2010年底啟動「復健送上山」，每月由中山附醫提供4診次復健專科診療，由於醫師2周上山一次，居民復健療程每完成六次，須經再複診後才能接續治療，這對需頻繁復健的居民，易造成治療中斷。

今天在梨山區衛生所復健站增辦遠距複診，透過中山附醫神經內科專科醫師直接透過遠距醫療設備，可與衛生所採視訊複診，並開立復健治療處方，讓居民可在梨山復健站延續復健治療。

梨山復健站目前設置向量干擾治療儀、經皮神經電刺激儀、頸部及腰部牽引機、超音波治療儀等復健設備，提供熱敷、牽引、超音波、經皮神經電刺激及徒手治療等治療，每月約有500人次復健治療服務量。

另外，中山附醫負責和平區「全民健保山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」與當地衛生所及診所組成合作團隊，提供和平區逾1.5萬名居民醫療照護，中山附醫全年動員145人次醫護人力上山支援。

中山附醫家庭暨社區醫學部長顏啟華說，上山支援的醫師還需具備駕駛狹隘山路、路遇爆胎自行換胎等技能，透過遠距醫療，有效解決專科醫師不足，減緩醫院醫護人力支援偏鄉的壓力。

健保署中區業務組與台中市衛生局合作，今天為梨山有復健需求居民增辦遠距複診。圖／健保署中區業務組提供
健保署中區業務組與台中市衛生局合作，今天為梨山有復健需求居民增辦遠距複診。圖／健保署中區業務組提供

復健 梨山 衛生所 台中市

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