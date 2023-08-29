埔里山城派對馬拉松10月登場 國6埔里段再納路線

埔里山城派對馬拉松去年首次獲路權讓跑者上國道6號，難得經驗參加者「敲碗」盼延續，埔里鎮公所今天宣布，西行線埔里段今年再納入，全新路線歡迎用雙腳體驗埔里山城之美。

埔里鎮公所今天舉辦「埔里山城派對馬拉松」宣傳記者會，埔里鎮長廖志城出席致詞表示，今年活動10月15日登場，路線起終點在埔里福興溫泉區，今年規劃全新路線，延續去年再申請國道6號埔里段納入路權，組別分為全馬、半馬、12公里組、5公里組。

廖志城說，活絡福興溫泉區周邊發展，南投縣政府、埔里鎮公所辦理一系列活動，目前在遊客中心有「南投藝術旅圖展」；10月27日起還有「巧克力咖啡節」，過去巧咖節與茶博會同場辦理，為擴大規模吸引更多旅客，今年移師福興溫泉區行銷「黑金」巧克力、咖啡。

南投縣埔里愛跑協會理事長傅裕宸表示，國道6號埔里段東、西行線假日尖峰時段不同，西行線終點至愛蘭交流道假日清晨至上午車流較少，因此選做活動場地，用路人可由市區道路接愛蘭交流道繼續西行，東行線維持正常行駛，國道賽程預計清晨5時至上午9時結束，完成道路檢查後中午12時前恢復通車。