快訊

直播／蘇拉颱風陸警發布！台東恆春半島首當其衝 氣象局最新說明

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

蔡總統出訪非洲史瓦帝尼 隨行4立委名單出爐

埔里山城派對馬拉松10月登場 國6埔里段再納路線

中央社／ 南投縣29日電

埔里山城派對馬拉松去年首次獲路權讓跑者上國道6號，難得經驗參加者「敲碗」盼延續，埔里鎮公所今天宣布，西行線埔里段今年再納入，全新路線歡迎用雙腳體驗埔里山城之美。

埔里鎮公所今天舉辦「埔里山城派對馬拉松」宣傳記者會，埔里鎮長廖志城出席致詞表示，今年活動10月15日登場，路線起終點在埔里福興溫泉區，今年規劃全新路線，延續去年再申請國道6號埔里段納入路權，組別分為全馬、半馬、12公里組、5公里組。

廖志城說，活絡福興溫泉區周邊發展，南投縣政府、埔里鎮公所辦理一系列活動，目前在遊客中心有「南投藝術旅圖展」；10月27日起還有「巧克力咖啡節」，過去巧咖節與茶博會同場辦理，為擴大規模吸引更多旅客，今年移師福興溫泉區行銷「黑金」巧克力、咖啡。

南投縣埔里愛跑協會理事長傅裕宸表示，國道6號埔里段東、西行線假日尖峰時段不同，西行線終點至愛蘭交流道假日清晨至上午車流較少，因此選做活動場地，用路人可由市區道路接愛蘭交流道繼續西行，東行線維持正常行駛，國道賽程預計清晨5時至上午9時結束，完成道路檢查後中午12時前恢復通車。

埔里 馬拉松 國道

延伸閱讀

豪雨致災！埔里守城橋下陷20公分 縣府提2.5億改建計畫

影／抓到未婚妻偷吃 他在訂婚派對上演講公開「偷吃名單」

埔里清潔隊堆出8千噸垃圾山 盼兩招有效「移山」

終於如願！南投埔里桃米地區增設自來水 明年6月完工

相關新聞

彰化267醫療院所加入司法醫療關懷聯盟 陳建仁見證啟動

「醫師治療生理的病痛，司法治療社會的瘸腐。」彰化地檢署發起結合醫療、犯罪被害人、更生保護和觀護團體，成立司法醫療關懷聯盟...

卡努颱風過後重整家園 南投添購新新利器助災民重建

南投縣經歷卡努颱風災情，垃圾清運、環境消毒日益吃重。南投縣環保局向中央申請補助，仁愛鄉、埔里鎮6鄉鎮市老舊垃圾車及整理環...

和美老人互助會欠7億！繳30萬只拿2千 還有人沒收到通知

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，欠會員7億多元，只剩現金34萬多元，定存金額約403萬多元，將分給271...

開學日蘇拉襲台中機率低 盧秀燕：市府三級開設有備無患

全國明天開學日，台中市長盧秀燕說，蘇拉颱風將來襲，「台中市放颱風假的機率不高」，呼籲市民做好準備工作。另除健康中心須戴口...

女性運動攝影大賽作品 精選26幅霧峰議蘆咖啡廳展出

為提升女性在體壇中優良表現及貢獻的能見度，台灣運動好事協會今年舉辦「Women in Sports」女性在體壇國際攝影大...

住戶大飽耳福！雙橡園開發挺台灣之聲 聖揚辦民歌演唱

住戶大飽耳福！雙橡園開發連3年號召企業贊助台灣在地的「灣聲樂團」，今年舉辦「灣聲七夕音樂會」，以專場共同贊助支持台灣之聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦