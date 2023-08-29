彰化267醫療院所加入司法醫療關懷聯盟 陳建仁見證啟動
「醫師治療生理的病痛，司法治療社會的瘸腐。」彰化地檢署發起結合醫療、犯罪被害人、更生保護和觀護團體，成立司法醫療關懷聯盟，獲267家醫療院所支持和參加，彰化地檢署今天舉行啟動儀式，未來協助貧困弱勢的犯罪被害人、更生人、觀護輔導個案，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕經濟負擔。
行政院長陳建仁和秘書長李孟諺、發言人林子倫，與法務部長蔡清祥、彰化縣副縣長林田富等人受邀見證，最高檢察署檢察總長邢泰釗、犯保及更保董事長暨台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村和彰化縣醫界代表約30人共同啟動司法醫療關懷聯盟的運作，觀看影片了解聯盟成立宗旨、目標和運作方式，隨後簽署啟動聯盟。
彰化地檢署檢察長張曉雯說，檢察官在打擊犯罪維護正義，也有柔性關懷的一面，各地檢署成立司法保護中心，將偵辦案件時看到的弱勢轉介給相關單位協助，今天和醫界共同發起一個以溫暖照顧為出發點的平台，協助司法弱勢個案就醫，避免因貧窮衍生更多不幸，過去這段時間拜訪彰化縣醫療院所已獲267家的支持加入聯盟。
法務部長蔡清祥表示，司法和醫界長期合作交流，例如各地的地檢署和當地教學醫院合辦醫法論壇，討論很多與司法醫療相關問題，效果很好，現今彰化醫界和犯罪被害人保護協會台灣彰化分會、台灣更生保護會彰化分會、彰化縣榮譽觀護人協進會參加聯盟，可望盡一己之力幫助司法弱勢個案得到醫療照顧。
陳建仁壓軸上場，引用基督教醫院醫師蘭大弼（小蘭醫師）終臨前交代家屬「要疼惜散赤人」，又引用故總統李登輝生前講「政治人物要像耶蘇替門徒洗腳，照顧每個需要照顧的人。」說明司法追求正義，醫療追求愛，今天「彰城有愛•就醫無礙」是司法與醫療是重要的結合，可讓愛無限的大，正義發揮功能。
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