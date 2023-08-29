卡努颱風過後重整家園 南投添購新新利器助災民重建

南投縣經歷卡努颱風災情，垃圾清運、環境消毒日益吃重。南投縣環保局向中央申請補助，仁愛鄉、埔里鎮6鄉鎮市老舊垃圾車及整理環境等設備，兼具低碳、低耗能及低噪音等環保特性，提升南投縣垃圾清運及環境清潔效能。

南投縣環保局表示，今年向環境部環境管理署申請部分經費補助，加上縣府編列預算，共計2020萬元，汰換南投市、仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮及中寮鄉垃圾清運車，並添購動力式噴霧機21台、車載式噴霧機21台、熱煙霧機22台、引擎式鏈鋸機33台、割草機21台、高壓清洗機7台，合計消毒設備共125台，提供給13鄉鎮市使用，以加強防疫消毒。

副縣長王瑞德表示，卡努颱風造成仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉發生土石流災情，各鄉鎮市公所風災過後立刻伸出援手，協助災區垃圾清運、消毒，讓受災民眾能早日恢復正常生活，這次添購新的圾垃車、清運車輛、還有消毒設備，對南投縣疫情防堵及垃圾清運量能都有很大幫助，也希望南投鄉親協助環境維護。

環保局李易書局長表示，清潔隊是南投縣環保第一線，透過設備完善、更新，在清運垃圾、環境消毒及環境維護服務品質及效率更加提升。縣府除依中央一般性補助款逐年編列預算，汰舊換新垃圾清運車輛，也主動爭取中央相關補助經費，對各鄉鎮市公所老舊垃圾車汰換工作，以提供更安全的作業設備及減少車輛維修，提升為民服務品質。

仁愛鄉長江子信說，這次風災清潔隊員相當辛苦，除了最早掌握各村落道路受損等狀況，提供停班課決策參考，災後清潔隊各連日清運災後大批垃圾和消毒，他也感謝各鄉鎮公所支援仁愛鄉後續環境清理，這次有了新式設備，讓清潔隊員整理環境更有效率。