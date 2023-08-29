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神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程 文化部核定7300萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍協助爭取神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫，文化部核定計晝總經費7300萬元，今天會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍協助爭取神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫，文化部核定計晝總經費7300萬元，今天會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中神岡區岸裡國小現有保存「岸裡公學校校舍及升旗臺」，興建於1930年，文化部文資局核定「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，總經費7300萬元，各單位今天會勘，希望後年中完工，將歷史建物活化，成為多功能教室，讓學生們在古蹟內學習。

岸裡公學校校舍及升旗臺已有90年歷史，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，屹立至今，建築形式為紅磚瓦，表現出日治時期當時代之風貌與藝術特色，具文化資產保存價值，經台中市政府2013年6月7日，登錄為本市歷史建築並公告。

校方2020年透過市府及立委楊瓊瓔向文化部文資局申請「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」核定補助250萬元，今年再向文化部文資局申請「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，核定補助計畫總經費7300萬元，期盼後年中完工將歷史建物活化，成為多功能教室。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，岸裡國小前棟校舍興建於1930年，規模為一層樓的一字長型建築物配置，本棟建築採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感，為台中難得的教育文化資產，學校提出後續配合前棟歷史建築修復，需同時辦理校園入口地坪鋪面改善工程約700平方公尺，工程經費約350萬元，教育局會全力協助支持。

台中市文資處簡惠華指出，「岸裡公學校」是日據時期典型的公學校教室建築，對台中市初等教育史來說具有深刻意義，因此於2013年登錄中市歷史建築予以保存。

文化部文資局主任秘書張祐創說明「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫案」，在立委楊瓊瓔向文化部爭取經費補助，日前文資局審查同意核定計畫總經費7300萬元，由文化部補助3650萬元，50%，台中市政府自籌經費3650萬元，讓老建築繼續活用。

楊瓊瓔表示，台中市內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，神岡區岸裡國小內前棟校舍保存90多年歷史的「岸裡公學校校舍及升旗臺」，是台中市內現存最老舊建物，至今保存良好，歷史悠久，是見證神岡地區教育發展的重要文化資產。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍協助爭取神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫，文化部核定計晝總經費7300萬元，今天會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍協助爭取神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫，文化部核定計晝總經費7300萬元，今天會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

歷史建築 台中市 文化部

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