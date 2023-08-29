神岡岸裡公學校校舍修復暨再利用工程 文化部核定7300萬元

台中神岡區岸裡國小現有保存「岸裡公學校校舍及升旗臺」，興建於1930年，文化部文資局核定「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，總經費7300萬元，各單位今天會勘，希望後年中完工，將歷史建物活化，成為多功能教室，讓學生們在古蹟內學習。

岸裡公學校校舍及升旗臺已有90年歷史，曾經歷1935年墩仔腳大地震及1999年921大地震，屹立至今，建築形式為紅磚瓦，表現出日治時期當時代之風貌與藝術特色，具文化資產保存價值，經台中市政府2013年6月7日，登錄為本市歷史建築並公告。

校方2020年透過市府及立委楊瓊瓔向文化部文資局申請「歷史建築岸裡公學校校舍規劃設計案」核定補助250萬元，今年再向文化部文資局申請「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，核定補助計畫總經費7300萬元，期盼後年中完工將歷史建物活化，成為多功能教室。

台中市教育局副局長葉俊傑表示，岸裡國小前棟校舍興建於1930年，規模為一層樓的一字長型建築物配置，本棟建築採對稱設計，廊柱讓建築物產生虛與實的空間感，為台中難得的教育文化資產，學校提出後續配合前棟歷史建築修復，需同時辦理校園入口地坪鋪面改善工程約700平方公尺，工程經費約350萬元，教育局會全力協助支持。

台中市文資處簡惠華指出，「岸裡公學校」是日據時期典型的公學校教室建築，對台中市初等教育史來說具有深刻意義，因此於2013年登錄中市歷史建築予以保存。

文化部文資局主任秘書張祐創說明「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程計畫案」，在立委楊瓊瓔向文化部爭取經費補助，日前文資局審查同意核定計畫總經費7300萬元，由文化部補助3650萬元，50%，台中市政府自籌經費3650萬元，讓老建築繼續活用。

楊瓊瓔表示，台中市內學校保存的歷史建物多為宿舍，少見仍可上課使用的教學空間，神岡區岸裡國小內前棟校舍保存90多年歷史的「岸裡公學校校舍及升旗臺」，是台中市內現存最老舊建物，至今保存良好，歷史悠久，是見證神岡地區教育發展的重要文化資產。