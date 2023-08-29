和美老人互助會欠7億！繳30萬只拿2千 還有人沒收到通知

彰化縣和美鎮老人會附設互助會2020年宣告破產，欠會員7億多元，只剩現金34萬多元，定存金額約403萬多元，將分給2716名債權金；今天發放債權金，有阿嬤繳了30多年僅領1805元，她直呼「有沒有可憐」，也有人拿到錢乾笑顯得無奈。

彰化地院選定公辦律師何崇民擔任破產管理人，安排29、31日與9月1日三日在舊和美老人會分配債權金，今天來領取債權分配金的最多的才2157元，大多數都是只領到幾百元；就有9旬阿嬤氣憤表示，繳了30多年，每次小組長來收錢都很強硬，大家都按時繳，互助會當知道帳務有問題時就應該停止收錢，卻還是繼續收，現在只領得1800多元實在很可憐。

94歲林姓阿嬤表示早上步行來領錢，她說，是在藥局聽說可以領錢才趕過來，她是在丈夫過世後才加入互助會，也繳了30多年，今天她拿到1800元乾笑幾聲說「這樣而已喔」。

不過也有不少人說沒收到通知，何崇民表示，因人數眾多，已事先通知名冊請公所、里長協助通知，分里、分時段來領錢，但確實有里長將通知單退回，可能擔心幫忙發放成員不滿情緒會被激起，所以乾脆不送，但還是有依規定公告。

今天也有民眾指出這幾年長輩已過世如何領？何崇民表示，可以簽切結書或委託書來領錢，以前互助會由他們的小組長收錢，若這幾天不便來領錢，也可以委託小組長簽切結書或委託書加上身分證影本來代領，若錯過預定時段還是可以在這三天過來。

何崇民也說，若債權人沒來領錢，會依法進行提存，如果領取金額高於316元，就要扣除316元等相關行政費用，希望更多長輩能來領錢。

縣議員賴清美今天也到場關心，她表示，看到多名繳了30萬元卻只拿回1、2000元，實在難過，如果其它老人會還有互助會的話，希望縣府要做好監督管理的責任。