開學日蘇拉襲台中機率低 盧秀燕：市府三級開設有備無患

全國明天開學日，台中市長盧秀燕說，蘇拉颱風將來襲，「台中市放颱風假的機率不高」，呼籲市民做好準備工作。另除健康中心須戴口罩，全市學校都解封。

因應蘇拉颱風來襲，盧秀燕表示，台中市政府今早已開設三級風災災害應變中心，根據最新氣象預報，蘇拉颱風將從台灣南邊掃過，對中北部影響不明顯。

盧秀燕提醒，台中市放颱風假的機率並不高，但針對防颱，盧秀燕強調，中市府仍會保持高度戒備，她特別提醒相關局處，應加強和平地區的防颱整備工作。

盧秀燕說明，台灣已逐漸解封，根據中央防疫指揮中心指導，相關醫療場域須戴口罩，目前在校園健康中心仍須戴口罩，學校其他場域則自由佩戴，可說是全市學校都解封，希望大家尊重彼此是否戴口罩的權利。