住戶大飽耳福！雙橡園開發挺台灣之聲 聖揚辦民歌演唱

住戶大飽耳福！雙橡園開發連3年號召企業贊助台灣在地的「灣聲樂團」，今年舉辦「灣聲七夕音樂會」，以專場共同贊助支持台灣之聲，吸引住戶到場聆聽；聖揚機構邀住戶參加「這些年，那些歌」台灣經典民歌演唱會，勾起住戶對青春美好年代的經典回憶。

另外，「麗晨建設」今年連續在總部「丰二三」舉辦「琴炫風華」、「夏日情歌」民歌音樂會，九月經典電影音樂會，十二月冬季音樂會；陸府建設今年5月在台中國家歌劇院規劃陸府家族專場，邀請住戶觀賞雲門舞集代表作「薪傳」。

今年「灣聲七夕音樂會」，由雙橡園開發今年號召傑初能源、中華賓士、海灣繪本館、童綜合醫院、精英開發、台升國際Baker傢俱、歐雅特燈飾等企業，8月19日至22日連四天舉辦6場企業專場，在頂粵吉品「星光盛宴大殿」浪漫登場，由灣聲樂團總監李哲藝導聆，並特別邀請吟遊詩人歌手陳明章演唱。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，很感動台灣有這麼好的音樂文化，更敬佩灣聲樂團總監李哲藝和演奏家們演奏出屬於台灣本土情感的美好樂音。

聖揚機構、TBMA台灣企業經營協會，以及聖揚文化藝術基金會攜手舉辦的「這些年，那些歌」台灣經典民歌演唱會，27日在台中沐青餐廳登場，邀請「忘年知音」樂團演唱「木棉道」、「恰似你的溫柔」、「野百合也有春天」等，吸引住戶回味經典民歌，並享用下午茶餐點，相當開心。

聖揚機構總經理、TBMA台灣企業經營協會理事長陳正哲說，盼透過民歌演唱會與住戶情感連結，讓住戶幸福有感。