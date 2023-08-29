「紙錢集中燒」不怕祖先收不到 中市提供指名領受祭祀文
農曆7月普度祭拜，台中市府推廣紙錢減量集中燒，7年來紙錢集中量達2.5萬公噸，為降低民眾擔心祖先或神明收不到的疑慮，民政局全面在各市立納骨堂塔提供指名領受「祭祀文」，讓民眾能書寫祭祀資料置於紙錢上，祭拜後妥善放置於紙錢集中處，讓民眾響應環保同時，誠心不打折。
台中市民政局長吳世瑋表示，台中市民環保意識抬頭，經統計台中市105至112年紙錢集中收運量達2萬5227.32公噸，平均每年3000餘公噸，連續7年紙錢集中量位居全國第一，顯示大眾已逐漸接受集中燒作法。
台中市持續推動綠色殯葬低碳場所，鼓勵民眾拜拜一炷香、紙錢減量集中燒，或以功（米）代金等措施，並持續改善現場設施設備及簡政便民措施，提供市民完善且圓滿的殯葬服務。
台中市生命禮儀管理處表示，各市立納骨堂塔已全面提供指名領受「祭祀文」，祭祀文內可書寫領受祖先姓名，並註明紙錢焚化地點，集中後的紙錢都會交由環保局運至焚化專爐煉化處理，且環保局每年也會定期邀請專業法師辦理平安祈福淨爐儀式，讓祭拜的誠意不減，又能顧環保、維護空氣品質。
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