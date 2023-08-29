改善大甲交流道匝道出口壅塞 外埔甲東路拓寬明年一月完工

台中市「外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程」已開工，預計明年一月完工，中市府表示，完工後可大幅改善大甲交流道匝道出口壅塞問題，紓解交通瓶頸，提升通行安全；當地有民代認為，此拓寬工程只是改善當地部分交通問題。

當地的台中市議員楊啟邦表示，要等原大東里守望相助隊隊部拆除整體拓寬至大東公園處，整個機車道才算拓寬完成，機車才能直接從甲東路騎至甲后路，更安全；市議員李文傑表示，這段拓寬工程從他父親李榮鴻爭取至今，多次會勘，目前上下班時間，很多汽機車都會塞在甲東路上，完工後可改善該路段交通擁擠問題，後續要再爭取二期工程。

市議員施志昌表示，道路能拓寬雖說能解決一部分甲東路道路壅塞的問題，但因大甲東腹地有限，且未納入都市計畫，整體來說，要改善交通仍會遇到瓶頸。他說市府應盡速遷葬甲東路旁的墓地，利用此空間將甲東與甲后路口的管理中心後移，甲東路才更有空間可拓寬，解決交通問題。更長遠看，要將大甲東納入都市計畫，或是納入鄉村規劃區，才能真正解決大甲東的交通問題。

台中市建設局長陳大田表示，大甲交流道甲后路段是大甲與外埔區居民交通要道，每逢假日或上下班尖峰時段車流量甚大，為有效解決大甲交流道匝道出口壅塞問題，規劃將甲東路拓寬，由外埔區公所配合此工程辦理公墓管理中心退縮整建，及原有機車專用道拓寬為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接至甲后路四段，以利此區域路口車輛分流。

台中市長盧秀燕重視地方交通及心聲，編列1010萬元預算辦理拓寬，完工後對地方產業發展及安全等具正面效益，並強化此區域交通路網。