影／婦人出國度假染海洋弧菌 回國斷腳趾求生

夏天戲水人多，若腳有傷口最好不要碰水，以免被海洋弧菌感染而樂極生悲。台中一名70歲陳姓婦人，因腳趾有小傷口，未注意使傷口接觸海水，致左腳第二腳趾遭受感染，最後不得不「斷腳趾求生」。

陳姓婦人7月底趁著暑假至「長灘島」度假，她為行動方便，穿著夾腳拖在沙灘走，因細沙不慎磨破腳皮，出現不到0.5公分的傷口，她不以為意繼續戲水，隔天出現畏寒、發燒症狀，在國外就醫不便，拖了二天，返國後她立刻就醫，才發現傷口已遭海洋弧菌、綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌感染，且出現組織壞死腫脹的現象。

陳姓婦人表示，她先在中部某區域醫院接受抗生素治療約19天，但效果不佳，醫院建議可先確認腳部血管是否還有活化可能，因此轉診至光田綜合醫院，光田綜合醫院骨科醫師謝逸樵表示，患者轉診至光田時，組織、血管皆已嚴重壞死，腳趾內仍有綠膿桿菌、糞腸球菌等多種細菌，因此建議陳姓婦人截去左腳的第二腳趾，避免壞死的情況更惡化。

謝逸樵醫師表示，陳姓婦人的感染狀況嚴重，因她是糖尿病患者，末稍神經感覺差，且傷口不易癒合，海水裡面的細菌如海洋弧菌，又比較頑強，即使使用抗生素也不見得有效。幸好陳姓婦人在截去腳趾治療後，復原狀況良好，截去腳趾也不嚴重影響生活，仍能活動與行走。

謝逸樵解釋，海洋弧菌的感染非常危險，因為感染後發病速度非常快，往往二天內就會出現發燒、噁心、畏寒等症狀，若處理不當，也容易造成器官的衰竭，死亡率甚至高達五成以上，民眾不可不慎。