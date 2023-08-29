快訊

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

運動縣市調查台中6都第二 自行車道74萬公尺等6項居冠

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
媒體調查，運動縣市排行榜台中居六都第二。圖／運動局提供
媒體調查，運動縣市排行榜台中居六都第二。圖／運動局提供

遠見「2023運動縣市排行榜」出爐，台中市六都第二！運動投資40.9億全台之冠，運動志工人數1151人，是4支職業隊伍地主隊，自行車道程度達到74.8萬公尺。

遠見偕同各縣市政府體育單位、體育相關學者及教育部體育署官員訂出21項指標，評選各縣市運動實力。

在總錦標、全民運動榜、競技運動榜、21個細項榜等，共24個榜單中，台北市抱回10金，是最大贏家，屏東縣摘下7枚金牌，是一般縣市的龍頭，其次台中奪得六金，是六都第二名，新北市捧回五金，彰化縣拿下五金，成績有目共睹。

台中市拿下6枚金牌，包括是運動投資之都：「體育運動經費總額」居全台之冠，高達40億9470萬元。

另台中是全民騎行天堂，「自行車道長度」達到 74萬8724公尺。志工熱情滿滿「推動體育運動志工人數」達1151人，全國最多。「獲頒運動i台灣績效特優次數最多」。

職業運動實力：「職業運動隊伍數」4隊，有中信兄弟棒球隊、Ｔ1 臺中太陽職業籃球隊 、PLG福爾摩沙臺新夢想家籃球隊， 台中銀行金隼射箭隊。「半職業運動隊伍數」8隊。

運動 體育

延伸閱讀

彰銀扶植體育 辦射箭活動

串接河海綠色旅遊斷點 新竹漁港自行車道改善完成

帶動客庄發展 竹市香山這處自行車道獲客委會補助改造

伊達邵水上自行車道工程一延再延 8月底前將無法完工

相關新聞

開學缺駕駛 台中跳蛙、幹線公車減班

台中市各高中職以下學校明天開學，市府恢復各路線「跳蛙」通勤公車，不過700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8...

市府民間合作 台中北屯兒童公園變身

台中市北屯兒童公園有超過30年歷史，遊具、體健設施老舊，水池優養化發臭，備受批評。私立文英基金會捐款4500萬經費，市府...

南投橋聳雲天 擬增攀爬設施吸客

南投國姓「橋聳雲天綠雕園區」啟用1年多，「吸客」不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱，增加觀光亮點，不過高公局不准許，擔心彩繪...

彰化一醫師疑為報復成檢舉魔人？ 月檢舉百件違停惹地方反彈

彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，警方今年1到7月告發的違規停車案件達1694件，當地光南里長蔡耀叁說，經過證實這些檢舉...

國軍英靈托夢 彰化民間國軍忠烈祠今後並列國家春秋二祭

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，埔心社區發展協會榮譽理事長許增鏞多日前被托夢，這座忠烈祠的國軍英靈希望國軍退...

「下一個台中七期」招商 50家大企業今出席說明會

台中水湳經貿園區經貿段6、8地號招商中，園區各項重大建設陸續完工，台中市政府經濟發展局今舉辦招商說明會，目標引進國際級旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦