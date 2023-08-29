運動縣市調查台中6都第二 自行車道74萬公尺等6項居冠
遠見「2023運動縣市排行榜」出爐，台中市六都第二！運動投資40.9億全台之冠，運動志工人數1151人，是4支職業隊伍地主隊，自行車道程度達到74.8萬公尺。
遠見偕同各縣市政府體育單位、體育相關學者及教育部體育署官員訂出21項指標，評選各縣市運動實力。
在總錦標、全民運動榜、競技運動榜、21個細項榜等，共24個榜單中，台北市抱回10金，是最大贏家，屏東縣摘下7枚金牌，是一般縣市的龍頭，其次台中奪得六金，是六都第二名，新北市捧回五金，彰化縣拿下五金，成績有目共睹。
台中市拿下6枚金牌，包括是運動投資之都：「體育運動經費總額」居全台之冠，高達40億9470萬元。
另台中是全民騎行天堂，「自行車道長度」達到 74萬8724公尺。志工熱情滿滿「推動體育運動志工人數」達1151人，全國最多。「獲頒運動i台灣績效特優次數最多」。
職業運動實力：「職業運動隊伍數」4隊，有中信兄弟棒球隊、Ｔ1 臺中太陽職業籃球隊 、PLG福爾摩沙臺新夢想家籃球隊， 台中銀行金隼射箭隊。「半職業運動隊伍數」8隊。
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