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市府民間合作 台中北屯兒童公園變身

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
北屯兒童公園老舊，水池優養化發臭，市府增設礫間淨化設備，打造景觀池，後續將打造林間遊樂場，預計明年5月完工。圖／台中市建設局提供
北屯兒童公園老舊，水池優養化發臭，市府增設礫間淨化設備，打造景觀池，後續將打造林間遊樂場，預計明年5月完工。圖／台中市建設局提供

台中市北屯兒童公園有超過30年歷史，遊具、體健設施老舊，水池優養化發臭，備受批評。私立文英基金會捐款4500萬經費，市府先改善景觀池，並規畫打造林間探索遊具，透過公私合作，讓老公園打造出新風貌。建設局表示，景觀水池已完成，遊具工程預計明年5月完工。

建設局長陳大田說，文英基金會支持兒少計畫，捐贈共1億元，改善北屯兒童公園、后里森林公園梧棲頂魚寮公園，明年中旬3公園將全數完工。

市府表示，北屯兒童公園落成歷史久，經過多次整修，目前地面有高低差，遊具及體健設施老舊，水池優養化發臭，已先投入650萬元，設置除汙、礫間淨化活水設備，藉此改善水質，並增設小型噴泉，維護原有生物棲地，增添景觀魅力。

建設局將投入3850萬元，整合現有的遊戲場、親子設施及復古式爬架，重新打造為「林間探索遊戲區」，已舉辦過2次地方說明會，同時邀請兒童參與設計工作坊，融入主要使用者的意見，有曲線型的爬坡道，還有具挑戰性的攀爬環等，遊具位於樹蔭底下，打造芬多精健身場，增添舒適度。

市府表示，公園內主要動線的無障礙通道、圖書館廣場與夜間照明設備等，也將同步改善，現場也打造身障兒童可訓練上肢能力的共融遊具。

公園鄰近北屯文昌東十二街住宅區，以複層植栽綠帶減輕噪音干擾。

圖書館 梧棲 使用者 捐款 水質 森林公園 身障 噪音

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