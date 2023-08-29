開學缺駕駛 台中跳蛙、幹線公車減班

台中市各高中職以下學校明天開學，市府恢復各路線「跳蛙」通勤公車，不過700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8班，沿線有6所學校受影響；其餘5路幹線公車班距也拉長，尖峰時段從10分鐘延長為15分鐘，離峰從15分鐘拉長為20分鐘。台中市交通局表示，與疫情前相比，公車司機減少16%、265人，將滾動檢討。

豐原高中表示，校方關切公車減班問題，市府表示以離峰時段為主，將觀察開學後通勤狀況，若學生有需要，學校可派校車支應。有家長說，各地公車司機普遍不足，市府在開學後減班，對已購買月票學生不公平。

台中捷運因應學校開學，9月1日起加密平日班距，周一到周五尖峰時段從6分50秒縮短為6分鐘，離峰時段從9分30秒縮短為9分鐘。

不過，台中公車因司機減少，通勤班次減班或拉長班距。市府表示，700路跳蛙公車縮減為8班，沿途經過豐原高中、新民高中、台中家商、興大附農、明德中學等校，請學生留意，將滾動檢討。

交通局表示，串連重要路廊與捷運車站的100、200、500、700、900路幹線公車，尖峰班距從10分鐘調整為15分鐘、離峰15分鐘調整為20分鐘；100路、500路路線調整，從原本的新民高中及公共資訊圖書館，縮短到台中車站。

交通局指出，公車駕駛人力不足，與客運業者開會後，才調整公車班次與班距，針對高度重疊路線或可替代路線「微調」，偏鄉、班次少的公車路線維持班次，尖峰時段盡量不減班，以維持搭車權益。

市府表示，駕駛缺工是全國現象，主因疫後觀光業復甦，公車司機轉行開遊覽車，目前比疫情前減少16%、共265名駕駛。業者表示，目前「以出得了車為主」，儘管擴大徵才、調高薪水，但駕駛還是難穩定。