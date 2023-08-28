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水湳經貿園區釋2地號招商 將引進國際級旅館及商場

中央社／ 台中28日電

台中市政府今天舉辦招商說明會，將釋出水湳經貿園區經貿段6、8地號，目標引進國際級旅館及複合式百貨商場，合計共3.86公頃，預計採設定地上權70年方式招商。

水湳經貿園區多項重大建設陸續完工啟用，各界看好水湳經貿園區發展潛力，市府經發局今天在金典酒店舉辦經貿段6、8地號招商說明會，目標引進國際級旅館及複合式百貨商場，吸引逾50家零售百貨業、壽險業、觀光旅遊業及營建業者到場了解。

經發局說明，這次招商標的西屯區經貿段6、8地號，合計占地約3.86公頃，坐落水湳經貿園區第2種經貿專用區內，緊鄰台中國際會展中心及水湳轉運中心，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，將採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。

經發局長張峯源表示，招商標的所在的水湳經貿園區，被視為是下一個七期重劃區；市府投入新台幣300億元興建重大建設，更有高綠覆率的中央公園位居其中，周邊緊鄰逢甲商圈，以及就業人口超過5萬的中部科學園區，更有逢甲大學、僑光科大及中國醫藥大學等大學城環繞，以智慧、創新、低碳進行完善規劃，發展後勢各界看好。

張峯源指出，位於招商地塊西側的台中國際會展中心，工程進度已超過86%，目標民國114年開幕啟用，每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀，與6、8地號具備的觀光遊憩機能相輔相成，絕對是商家必爭之地。

地上權 重劃區 酒店

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